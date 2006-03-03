احمدي نژاد : فعاليتهاي هسته اي ما در چارچوب ان پي تي و همكاري با آژانس است / پادشاه مالزي : فناوري هسته اي ايران صلح آميز است

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به مالزي، احمدي نژاد كه ظهر چهارشنبه به وقت محلي در راس هياتي عالي رتبه وارد كوالالامپور شد با نخست وزير و پادشاه مالزي ديدار و بر بسط و گسترش روابط دوجانبه تاكيد كرد.

صبح پنجشنبه "سراج الدين جمال الليل پوترا" پادشاه و "عبدالله احمد بداوي" نخست وزير مالزي در ساختمان پارلمان اين كشور از رئيس جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي استقبال كردند.

در مراسم استقبال رسمي، ابتدا رئيس جمهوري ايران، پادشاه و نخست وزير مالزي در جايگاه ويژه مراسم مستقر شدند، سرود ملي دو كشور نواخته شد و آنگاه احمدي نژاد از يگان حاضر در ميدان به طور رسمي سان ديد.

به هنگام انجام مراسم استقبال رسمي، 21 گلوله توپ به نشانه صلح و دوستي شليك شد و پس از نواخته شدن مجدد سرود ملي دو كشور، هيات همراه و مقامات عاليرتبه دو كشور از نزديك با يكديگر آشنا شدند.

پس از استقبال رسمي از رئيس جمهوري ايران، پادشاه مالزي احمدي نژاد را تا محل اقامت همراهي كرد و سپس ديدار وي با احمدي نژاد در محل اقامت رئيس جمهور ايران در هتل شرايتون برگزار شد.

احمدي نژاد در ديدار با "سراج الدين جمال الليل پوترا" كه در محل اقامت رئيس جهموري اسلامي ايران انجام شد، با تاكيد بر اينكه استقرار صلح و آرامش در جهان جز بر پايه عدالت و خداپرستي امكان پذير نيست، گفت : برخي ها تصور مي كنند اسلام تنها متعلق به يك عده خاص است در حالي كه اسلام ديني براي همه بشريت و ديني كامل براي به سعادت رساندن انسان است.

وي به ضرورت استفاده از حداكثر ظرفيت سازمان كنفرانس اسلامي به منظور ايجاد وحدت در ميان مسلمانان تاكيد كرد و افزود : تاريخ نشان داده است كه هرگاه مسلمانان قدرتمند شده اند، نه تنها قدرتشان را به ضرر كسي به كار نگرفته اند، بلكه هميشه اين قدرت در خدمت صلح و آرامش بشري بوده است.

رئيس جمهور همكاري و همدلي كشورهاي اسلامي را ضامن حل بسياري از مشكلات مسلمانان جهان دانست و با اشاره به توطئه هاي چپاولگران براي جلوگيري از اين همكاري و اتحاد، گفت : آينده نزديك از آن اسلام است، همانطور كه در فلسطين به رغم خواست مستكبرين و با وجود اوج اختناق و ظلم وستم صهيونيست ها، حماس به پيروزي رسيد.

احمدي نژاد همچنين از مواضع و تلاش هاي مالزي در سازمان كنفرانس اسلامي و جنبش عدم تعهد به خصوص در دفاع از حقوق ملت ايران براي دستيابي به انرژي هسته اي صلح آميز قدرداني كرد.

پادشاه مالزي نيز كه كشورش رياست دوره اي سازمان كنفرانس اسلامي و جنبش عدم تعهد را بر عهده دارد ، حمايت مالزي از حقوق هسته اي جمهوري اسلامي ايران را كاملا صميمانه و خالصانه عنوان كرد و گفت : ما هم از صميم قلب اعتقاد داريم فناوري هسته اي ايران صلح آميز است و جمهوري اسلامي ايران به دنبال سلاح اتمي نيست، بلكه مي خواهد مردم خود و ديگر كشورها را از مزاياي فراوان انرژي هسته اي بهره مند كند.

سراج الدين پوترا با اشاره به تلاش هاي مالزي براي گسترش آموزش و پرورش و توسعه اين كشور اظهارداشت: ما در مالزي معتقديم كه نبايد تنها به فكر رفاه و آسايش و آرامش مردم مالزي باشيم، بلكه بايد رفاه و آرامش همه مسلمانان جهان و بلكه همه جهانيان را دنبال كنيم.

در پي اين ديدار و پس از انجام مذاكرات خصوصي احمدي نژاد و عبدالله احمد بداوي، مذاكرات مشترك رئيس جمهوري اسلامي ايران و هيات همراه با نخست وزير و مقامات دولت مالزي دقايقي پيش در ساختمان نخست وزيري اين كشور آغاز شد.

اين نخستين سفر احمدي نژاد رئيس جمهوري جديد ايران به مالزي و ديدار با نخست وزير اين كشور است.

پس از كناره گيري "ماهاتير محمد"، پس از 22 سال نخست وزيري، در سال گذشته "عبدالله احمد بداوي"نخست وزير جديد، بيست و دوم ارديبهشت 84 ماه طي دو روز به ايران سفر كرد.

به گزارش "مهر"، همچنين سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري سابق ايران 3 بار ؛ درتير ماه 1381 در چارچوب روابط دو جانبه، اسفند 1381 براي شركت در اجلاس سران عدم تعهد و مهر 1382 براي شركت در اجلاس كنفرانس اسلامي به مالزي سفر كرده بود.

مالزي اكنون به طور همزمان رياست جنبش عدم تعهد و سازمان كنفرانس اسلامي را برعهده دارد.

محمود احمدي نژاد و عبدالله احمد بداوي پس از شركت در مذاكرات مشترك دو طرف در كنفرانس خبري مشترك به سئوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

رئيس جمهوري كشورمان در پاسخ به سئوالي درباره مواضع كشورمان در موضوع انرژي هسته اي و احتمال تحريم ايران پس از ارجاع پرونده كشورمان به شوراي امنيت گفت : مواضع جمهوري اسلامي درباره انرژي هسته اي كاملا شفاف و واضح است و فعاليتهاي هسته اي ما در چارچوب ان پي تي و همكاري با آژانس همچنان ادامه دارد.

وي افزود: فكر مي كنيم برخورداري از فناوري توليد سوخت و انرژي هسته اي حق مسلم همه ملتهاي عضو ان پي تي است و بارها اعلام كرده ايم كه آپارتايد علمي را نخواهيم پذيرفت.

رئيس جمهور تصريح كرد: ما مسير هسته اي خود را تحت نظر آژانس و بر اساس مقررات ادامه خواهيم داد و فكر مي كنيم كساني كه بر خلاف قوانين مي خواهند چيزي را به ما تحميل كنند مشكل دارند نه ما ."ما بالاترين سطح همكاري ها را با آژانس داشته ايم و خواهيم داشت و اين در تاريخ به عنوان يك لطيفه ثبت خواهد شد كه كشورهايي كه بدترين استفاده را از انرژي هسته اي انجام مي دهند مي خواهند ملت ايران را از برخورداري از انرژي صلح آميز هسته اي باز دارند."

احمدي نژاد اظهار داشت : اگر صد سال قبل چنين رفتاري براي عده اي انجام مي شد مورد پذيرش بود اما اين منطق امروز براي بچه هاي دبستاني ايران هم منطق بي ارزشي است. ما خواهان خلع سلاح جهاني از سلاح هاي كشتار جمعي هستيم و اصولا بدترين كار را هزينه منابع ملتها در كار انباشت سلاح كشتار جمعي مي دانيم.

وي افزود : كساني امروز به دنبال اين موضوع هستند كه گذشته فرهنگي و تمدني بالايي ندارند اما ملت ما صاحب تمدن ، فرهنگ و منطق انساني بسيار روشن است.

احمدي نژاد خاطرنشان كرد : زمان برخورد از موضع قدرت با ملتها به پايان رسيده است درحالي كه برخي با ادبيات قرون وسطايي ، با فرياد و تهديد و جنجال و فشار تبليغاتي مي خواهند حقوق هسته اي ملت ايران را ضايع كنند.آنها مي دانند كه اين روشها ديگر تاثيري ندارد و ملت ما مسير خود را انتخاب كرده است.

به گزارش خبرنگار "مهر"، رئيس شوراي عالي امنيت ملي ايران تاكيد كرد : ما اهل دعوا با هيچ كشوري نيستيم اما در تامين منافع ملي و دفاع از حقوق خود بسيار توانمند هستيم و در عين حال آماده گفتگو با همه هستيم ولي اگر عده اي بخواهند از موضع آقايي و برتري با ما صحبت كنند بدانند خود را به زحمت انداخته اند.

احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود سفر به مالزي را سفري موفق توصيف كرد و گفت : خوشبختانه در اين ديدار اراده سياسي دو طرف ، تاكيد بر گسترش روابط در همه زمينه ها بود و اكنون طيف وسيعي از همكاري هاي مشترك پيش روي مديران دو كشور ايران و مالزي آماده است.

وي افزود: در بخش اقتصادي ، صنعت و گردشگري ، نفت و گاز ،خدمات حمل و نقل و بيوتكنولوژي تصميمات خوبي گرفته شد و قرار شد كميسيون مشترك مواردي را آماده كنند تا در سفر آينده اي كه بداوي نخست وزير مالزي به ايران خواهد داشت نهايي شود.

احمد بداوي نخست وزير مالزي نيز در اين كنفرانس خبري مشترك با موفق عرض يابي كردند مذاكرات خصوصي و مشترك هيات ايراني و مالزيايي تاكيد كرد : تصميماتي كه راجع به سوخت ، بيوتكنولوژي ، تصميمات دانشگاهي ، صنعتي ، گردشگري و اقتصادي گرفته شد دستاوردهاي خوبي خواهد داشت كه به پيشرفت دو كشور ايران و مالزي خواهند انجاميد.

وي افزود: اميدوارم در آينده نزديك كه به ايران سفر كنم تا اين تصميمات به شكل قانون مند و توافقنامه به امضا برسد.

بداوي در پاسخ به سئوالي درباره پيشنهاد رئيس جمهوري ايران در اجلاس كنفرانس كشورهاي اسلامي در مكه مبني بر محسوب شدن هر تهديد عليه كشوري مسلمان به منزله تهديد عليه ساير كشورهاي اسلامي با توجه به رياست كنوني اين سازمان كه بر عهده مالزي است، اظهار داشت: هر طرحي كه مطرح مي شود در سطوح مختلف سازمان كنفرانس اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس درباره آن تصميم گيري خواهد شد.

رئيس جمهور كشورمان در اين كنفرانس خبري از ميهمان نوازي دولت و ملت بويژه پادشاه مالزي تشكر كرد و ابراز اميدواري نمود كه در سفر آينده نزديك بداوي به ايران، ميهمان نوازي ها جبران شود.

به گزارش "مهر"، در ادامه برنامه هاي دومين روز از سفر احمدي نژاد به كوالالامپور، مذاكرات دوجانبه هيات هاي بلند پايه جمهوري اسلامي ايران و مالزي ، عصر پنجشنبه به وقت كوالالامپور به رياست دكتر محمود احمدي نژاد و "عبدالله احمد بداوي" در كاخ نخست وزيري در "پوتراجايا" برگزار شد.

رئيس جمهور كشورمان در اين مذاكرات، روابط دو كشور در سالهاي اخير را داراي نظم و توسعه اي خوب عنوان كرد و گفت : با اين وجود، همچنان فرصت ها و ظرفيت هاي زيادي براي ارتقاي سطح همكاري هاي ايران و مالزي وجود دارد و ويژگيهاي مشترك دو كشور همچون جهت گيري هاي سياسي مشترك در مسايل جهاني و منطقه اي فرصت هاي زيادي را براي همكاري به وجود آورده است.

محمود احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران هيچ محدوديتي براي توسعه روابط با مالزي در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي قائل نيست، گفت : زمينه سرمايه گذاري هاي مشترك در دو طرف وجود دارد و مي توان به سرعت همكاري هاي مشترك به خصوص در زمينه هاي علمي، پژوهشي و فناوري را گشترش داد.

وي با اشاره به رياست دوره اي مالزي بر سازمان كنفرانس اسلامي اظهار داشت : اقتدار جهان اسلام به سود صلح و آرامش جهاني است و هيچ ملتي از آن متضرر نخواهد شد و ايران و مالزي به عنوان دو كشور قدرتمند جهان اسلام مي توانند با همكاري هاي مشترك از جمله فراهم آوردن مقدمات تشكيل بانك و بازار مشترك اسلامي و مطالعه براي بكارگيري پول مشترك زمينه هاي لازم براي تحقق اين امر را فراهم كنند.

رئيس جمهور توسعه روابط گردشگري ميان دو كشور را يكي از اولويت هاي اصلي براي تقويت روابط فرهنگي به عنوان زمينه بسيار مناسب ارتقاي همكاري ها ارزيابي كرد و افزود: گفت و گو و تبادل نظر دانشمندان ايراني و مالزي با يكديگر، ميتواند به عنوان الگوي مناسبي براي توسعه روابط بين ملت ها تلقي شود.

احمدي نژاد همكاري ايران و مالزي براي تقويت جريان هويت ملت ها و استقلال خواهي آنان و كمك به آزادي آنها از سلطه نظام استكباري را مسئوليت مشترك اين دو كشور دانست و تصريح كرد : تحكيم روابط ايران ومالزي و رياست مالزي بر سازمان كنفرانس اسلامي و جنبش عدم تعهد فرصت بسيار خوبي را براي اصلاح فقدان تعادل ها در مناسبات جهاني فراهم كرده است.

نخست وزير مالزي نيز در اين مذاكرات با تاكيد بر لزوم تقويت سطح روابط دو جانبه گفت : فرصت هاي زيادي براي همكاري در زمينه هاي نانو تكنولوژي، فناوري اطلاعات، صنعت و نفت و گاز وجود دارد و مالزي علاقمند است كه در ايران سرمايه گذاري كرده و به طور مقابل شاهد سرمايه گذاري ايران در مالزي نيز باشد.

احمد بداوي پيگيري توافقنامه ها و قراردادهاي مشترك را براي تحقق گسترش مناسبات دو جانبه بسيار مهم دانست و افزود: مالزي داراي تجربه بسيار خوبي در زمينه ساختمان سازي و فناوري اطلاعات و مخابرات است و بخصوص فناوري اطلاعات مي تواند نقش سكوي پرشي براي رونق اقتصادي را داشته باشد و كشورهاي اسلامي بايد در اين زمينه فعالتر باشند.

در پايان اين مذاكرات، با پيشنهاد رئيس جمهوري اسلامي ايران مقرر شد براي تسهيل روابط كاري و ارتقاي سرمايه گذاري هاي دو جانبه، شناخت توانمندي هاي دو كشور، اطلاع رساني قوي در مورد مقررات و قوانين دو طرف به تجار، صنعت گران و سرمايه گذاران و حذف موانع اداري سرمايه گذاري و ارتقاي روابط، به عنوان وظايف دايمي كميسيون مشترك همكاري هاي ايران و مالزي انجام شود.

به گزارش "مهر"، در ادامه برنامه دومين روز سفر احمدي نژاد به مالزي، وي پنجشنبه شب در مراسم ضيافت شام پادشاه مالزي شركت كرد. وي طي سخنان كوتاهي، ضمن ابراز خرسندي از حضور در كشور زيبا و دوست داشتني مالزي و ميهمان نوازي گرم و صميمانه دولت و ملت مالزي گفت: علي رغم فاصله طولاني جغرافيايي ميان دو ملت ايران و مالزي، همواره روح تفاهم و همدلي وجود داشته و عوامل مختلفي ما را به يكديگر نزديك مي سازد كه اسلام در راس همه آنهاست.

احمدي نژاد افزود : ما در قرار گرفتن در دو منطقه مهم جهان و به عنوان دو كشور آسيايي و عضو جامعه بزرگ اسلامي مي توانيم بهترين روابط را در همه زمينه هاي ملي ، منطقه اي و بين المللي داشته باشيم.

رئيس جمهور اظهار داشت : اگرچه روابط دو كشور در سالهاي اخير پيشرفت قابل توجهي داشته است، اما هنوز به سطح و جايگاهي كه شايسته دو ملت بزرگ ايران و مالزي باشد نرسيده است و معتقديم ظرفيت هاي فراواني براي همكاري در كليه عرصه هاي اقتصادي، فرهنگي، علمي و سياسي وجود دارد و اميدواريم اين سفر بتواند راه را براي گسترش هر چه بيشتر اين همكاري ها فراهم نمايد.

وي كميسيون مشترك دو كشور ايران و مالزي را سازكار مناسبي براي فعال كردن ظرفيت همكاري هاي فيمابين دانست و ابراز اميدواري كرد با برگزاري هرچه سريعتر ششمين اجلاس كميسيون مشترك در تهران، عزم و اراده مشترك موجود براي ارتقاي همكاري ها و اجراي تفاهمات حاصله از اين سفر محقق گردد.

احمدي نژاد خطاب به "سراج الدين جمال الليل پوترا" پادشاه و ساير مقامات حاضر در اين ضيافت شام، گفت: با اطمينان مي گويم هيچ زمينه اي نيست كه در آن ما آمادگي همكاري با مالزي را نداشته باشيم زيرا اين همكاري ها ضمن آنكه به سود دو ملت ايران و مالزي است، منشا خير و بركات زيادي براي آسيا و جهان اسلام خواهد بود.

وي ادامه داد: ما مي توانيم با عنايت به روح تفاهم و همكاري موجود ميان دو كشور و برخورداري از كليه ظرفيت ها در حل مشكلات و ساختن جهاني سرشار از صلح، عدالت، برابري و محبت سهيم باشيم.

به گزارش "مهر"، رئيس جمهور گفت : متاسفانه امروز شاهد روحيه اقتدارگرايي و انحصارطلبي در جهان هستيم كه اين روحيه در مقابل خداپرستي ، معنويت، عدالت طلبي، رشد و تعالي ملت هاي مستقل و آزاد جهاني است.

هجوم آنان به مقدسات و ارزشها و فرهنگ اسلامي و اخيرا اهانت به پيامبر عزيز اسلام نمونه اي از اين رويكرد است و مقابله و صف آرايي بعضي قدرت هاي غربي در مقابل ملت ايران براي جلوگيري از دستيابي به فناوري هسته اي صلح آميز نمونه ديگري است.

وي افزود: ما مطمئن هستيم با همكاري هاي صميمانه دو كشور و ساير كشورهاي اسلامي و دوست مي توانيم به مشكلات موجود غلبه كرده و به سهم خود در اصلاح روند هاي موجود موثر باشيم .

رئيس جمهوري اسلامي ايران در پايان بار ديگر از ميهمان نوازي گرم و صميمانه دولت دوست و برادر، مالزي سپاسگذاري كرد و براي پادشاه، نخست وزير و مسئولان اين كشور آرزوي موفقيت كرد.

پيش از حضور در سالن ضيافت شام رسمي، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران به اتفاق همسر خود در ملاقات كوتاهي با پادشاه و نخست وزير مالزي و همسرانشان حضور يافت.

آشنايي با خانواده سلطنتي، امضاي دفتر يادبود، مراسم عكس يادگاري، تبادل هدايا و معرفي اعضاي دو هيات ميهمان و ميزبان از ديگر برنامه هاي جنبي مراسم ضيافت شام پادشاه مالزي به افتخار رئيس جمهور ايران بود.

در آخرين ساعات نخستين سفر رئيس جمهوري ايران به مالزي، سراج الدين جمال الليل پوترا پادشاه اين كشور، ساعت 16 و چهل و پنج دقيقه به وقت محلي و ساعت 12 و بيست دقيقه به وقت تهران در كاخ ايستانا نگارا، احمدي نژاد را در پايان سفر سه روزه به اين كشور بدرقه كرد.

در مراسم بدرقه رسمي دكتر احمدي نژاد، ابتدا رئيس جمهوري كشورمان و پادشاه مالزي در جايگاه ويژه مراسم مستقر شده و سرود ملي دو كشور نواخته شد و سپس احمدي نژاد از يگان حاضر در ميدان سان ديد.