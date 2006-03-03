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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۲

به ياد شادروان مجيد سبزي ؛

تيم فوتبال هنرمندان در ديداري خيريه به مصاف منتخب كرج مي رود

تيم فوتبال هنرمندان در ديداري خيريه به مصاف منتخب كرج مي رود

به مناسبت يادبود و بزرگداشت مجيد سبزي مربي با اخلاق باشگاه پرسپوليس و تيم هنرمندان ايران ، مسابقه فوتبال دوستانه و خيريه در كرج برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ورزشي " مهر" ازكرج، اين رقابت دوستانه با شعار " درروز احسان ونيكوكاري- مسابقه به نفع انسانيت " در صورت موافقت شوراي تامين شهرستان در روزيكشنبه چهاردهم اسفند ماه سال جاري بين دو تيم هنرمندان و منتخب تيم كرج برگزارمي شود. عوايد اين مسابقه صرف ايتام و كودكان بي سرپرست خواهد شد.
هيات فوتبال كرج از عموم فوتبال دوستان براي ديدن اين مسابقه خيريه دعوت كرده است.

اين رقابت دوستانه وخيريه دو تيم هنرمندان و منتخب كرج در مجموعه ورزشي انقلاب برگزارخواهد شد و تماشاي آن براي عموم ازجمله بانوان آزاد است.

کد مطلب 297954

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