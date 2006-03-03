تيم فوتبال هنرمندان در ديداري خيريه به مصاف منتخب كرج مي رود

به گزارش خبرنگار ورزشي " مهر" ازكرج، اين رقابت دوستانه با شعار " درروز احسان ونيكوكاري- مسابقه به نفع انسانيت " در صورت موافقت شوراي تامين شهرستان در روزيكشنبه چهاردهم اسفند ماه سال جاري بين دو تيم هنرمندان و منتخب تيم كرج برگزارمي شود. عوايد اين مسابقه صرف ايتام و كودكان بي سرپرست خواهد شد.

هيات فوتبال كرج از عموم فوتبال دوستان براي ديدن اين مسابقه خيريه دعوت كرده است.

اين رقابت دوستانه وخيريه دو تيم هنرمندان و منتخب كرج در مجموعه ورزشي انقلاب برگزارخواهد شد و تماشاي آن براي عموم ازجمله بانوان آزاد است.