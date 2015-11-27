به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دخیل عباس زارع‌زاده پنجشنبه شب در جمع نمایندگان خبرگزاری ها و رسانه های استان یزد اظهار داشت: استان یزد تابلو و نماد تمام عیار بی عدالتی است و شمال و جنوب استان تفاوت بسیار دارد که باعث شده جمعیت در بعضی مناطق متمرکز شود.

وی ادامه داد: بعضی شهرستان ها با وجود داشتن توسعه و اشتغال به خاطر کمبود و یا نبود آب در مشکلات دست و پا می زنند.

زارع زاده افزود: ما مخالف ایجاد امکانات نیستیم ولی مهاجرت از نقطه ای به نقطه دیگر زیاد شده به نحوی که بعضی از روستاها تخلیه شده اند و به مرکز استان یا شهرستان های شمال استان که تمرکز امکانات و تمرکز بنگاه های تولیدی است، مهاجرت کرده اند.

نماینده بزرگترین حوزه انتخاباتی کشور گفت: به عنوان مثال اعتبار جهاد کشاورزی شهرستان اردکان دو برابر کل اعتباری است که به دو شهرستان ابرکوه و خاتم که قطب کشاورزی هستند، اختصاص داده می شود.

زارع زاده افزود: جمعیت به این مناطق هجوم برده و نرخ زندگی بالا می رود و و در کنار آن بزه اجتماعی بر اثر به هم خوردن سیستم خانواده و ورود غریبه به محیط شهر زیاد شده و آمار مفسده نیز زیاد می شود.

وی ادامه داد: آیا این باعث شرمساری نیست که پنج شهرستان استان یزد فقط یک نماینده داشته باشد و یا شهرستان یزد با اشکذر با ۶۴۰ هزار جمعیت یک نماینده اما در کنار آن شهرستانی با ۷۰ هزار نفر جمعیت یک نماینده داشته باشد در حالی که کمترین روستای استان را اردکان دارد.

نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، خاتم و ابرکوه با اشاره به اینکه طرح تفکیک و اصلاح حوزه های انتخاباتی استان یزد در مجلس در ردیف ۱۷ است، گفت: بعد از تعطیلی مجلس و در هفته آینده بحث اصلاح حوزه های انتخابیه استان یزد انجام خواهد شد.

سفر ریاست جمهور به استان یزد قبل از انتخابات انجام نمی شود

زارع زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه سفر ریاست جمهور به استان یزد قبل از انتخابات سال جاری نخواهد بود، اظهار داشت: تکمیل فولاد بافق و بهاباد، توسعه سهمیه آب، انتقال آب خلیج فارس، انتقال خط دوم بهشت آباد و ... مواردی است که از طرف ما مطرح خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به سفر معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست کشور به استان یزد در اواسط همین ماه گفت: دو مشکلی که در این سفر به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد، معضل روستاهای منطقه، معضل جاده گزوییه و همچنین ماهی تیلاپیا در بافق است.

زارع زاده ادامه داد: تاکنون استاندار، معاونان استاندار همچنین فرمانداران حوزه انتخابیه، نهایت همکاری را داشته اند که تشکر می کنم و پیگیر رفع مشکلات خواهم بود.

نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، خاتم و ابرکوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث دشمن شناسی آمریکا گفت: عده ای تصور کردند آمریکا تغییر هویت داده در حالی که اگر آمریکا را رصد کنید، از جنگ جهانی دوم به بعد تعامل آن با ایران چگونه بوده و یا دشمنی هایی که با ایران داشته همواره در این مسیر بوده که جلوی پیشرفت ایران را بگیرد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا تغییر تاکتیک داده و روش خود را عوض کرده است، افزود: ما باید در تغییر تاکتیک دشمن هوشیارانه عمل کنیم و این کشور حتی به دوستان خود هم خیانت کرد مثلا صدام وقتی آمریکا او را مهره مفید خود ندانست حذف شد و به تازگی به سمت داعش رفته و اگر روزی احساس کند به دردش نمی خورد او را نیز حذف خواهد کرد.

زارع زاده گفت: کشوری در این فضا می تواند موفق باشد که بتواند مقتدر باشد و کشوری مقتدر است که خودکفا باشد و نسبت به دشمن حساسیت داشته باشد و ما نباید حساسیت نسبت به دشمن را کمرنگ کنیم و در قضیه برجام نیز باید دشمن را جدی بگیریم و تعهدات لازم از دشمن داشته باشیم و اجازه ندهیم از روزنه هایی که ایجاد می شود به ما ضربه بزنند.

گاهی حزب گرایی مقدم بر منافع ملی می شود

نماینده بزرگترین حوزه انتخاباتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث جریان و گروه و حزب در جمهوری اسلامی ایران گفت: متاسفانه گاهی احساس می شود حزب گرایی مقدم بر منافع ملی قرار می گیرد و بعضی به خاطر حفظ جریان و حزب خود مردم را قربانی و برخی موارد را نادیده می گیرند.

وی ادامه داد: همه احزاب و گروه ها در چارچوب نظام هستند و زمانی موفق شده و مقبول جامعه هستند که منافع عموم را ببینند و بیان درد و سختی ها و مشکلات مردم اصول اساسی است که باید به آن توجه شود.

نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: عده ای در کشور به دنبال سیاه نمایی هستند و خدمات انجام شده را کمرنگ می کنند در حالی که امروزه در بسیاری از موارد در دنیا حرف اول را می زنیم به ویژه در فضای نظامی، خدمات اجتماعی، توسعه دانشگاه ها و فضای علمی کشور، مدرن ترین علوم روز در علوم پزشکی و ...پیشرفت های زیادی داشته ایم.

زارع زاده ادامه داد: مشکلاتی هم که وجود دارد باید دست به دست هم داده و با کمک یکدیگر و اتحاد همه مشکلات را حل کنیم و کشور ما که از نظر نفت دوم جهان، از نظر گاز اول جهان و از نظر معدن، بیشترین عناصر مندلیف در کشور ما وجود دارد و از نظر استراتژیک و حساس بین الملل در بهترین نقطه دنیا قرار داریم می تواند پیشرفت بسیار بیشتری نسبت به اکنون داشته باشد.

تغییرات در چارچوب مناسب تعریف شود

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد تغییرات اتوبوسی در برخی نهادها گفت: تغییر مدیریتی به صورت اتوبوسی اشتباه فاحش برخی مسئولان این مملکت است و همه تغییرات را باید در چارچوب مناسب تعریف کنیم و اگر اشتباهاتی شده، کنار گذاشته شود اما اگر کارهای خوب انجام شده تقویت کنیم.

نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، خاتم و ابرکوه افزود: گاهی مواقع تمام اقدامات گذشته را نادیده می گیرند که این اشتباه است و اگر امروزه به رکود دچار شدیم به دلیل مشکلاتی است که بین احزاب و گروه ها شکل گرفته و همه ما از یک مکتب و ارزش و یک موقعیت هستیم و نباید اجازه بدهیم خط و جریان بازی به ما اثرگزار باشد و این بزرگترین ضرر است که جامعه از اندوخته های گذشته و مدیران با سابقه به دلیل حزبی و گروهی محروم شود.

زارع زاده ادامه داد: متاسفانه مشکلی که اکنون وجود دارد این است که هر حزبی می آید و مدیریت را به دست می گیرد، تلاش می کند رقیب خود را کنار بزند و از تجربیات گذشته استفاده نمی کند و مصداق این مثال است که روز از نو و روزی از نو، در صورتی که باید تجربیات موفق مورد تشویق و تقویت قرار گرفته و ضعف ها برطرف شود نه اینکه همه فعالیت های گذشته و هزینه هایی که انجام شده متوقف یا پاک شود.

نماینده بزرگترین حوزه انتخاباتی کشور گفت: اقتصاد مقاومتی منحصر به کشور ما نیست و تمام کشورهایی که ضربه سنگین خورده اند، به خوداتکایی برگشتند و اگر کشوری وابسته به بیرون بوده و امکانات و مایحتاج خود را نداشته و باید از بیرون تامین کند، نمی تواند استقلال داشته باشد و ضربه پذیر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه از اینکه بها دادن به جوانان در حد شعار مانده است اظهار داشت: طبق آمارها بیش از ۸۰ درصد قراردادهای شرکت های تولیدی و بنگاه های تولیدی مقطعی و موقتی هستند و این توهین به سیستم کارگری و دانشجویی که فارغ التحصیل دانشگاه می شود، نیست.

زارع زاده در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پرداخت وام خودرو به مردم افزود: اگر به جای وام خودرو، ۲۵ میلیون تومان به جوانان داده می شد، آیا بهتر نبود؟ آیا واقعا مشکل مردم خودرو بود؟ به والله من انتقادی از دولت ندارم و بیشترین همکاری را نیز تاکنون داشته ام اما چرا یک تحصیلکرده دانشگاه نباید بتواند حداقل های زندگی خود را تامین کند، آیا کسی با نداشتن خوردو نمی تواند زندگی کند؟ تسهیلات بانک ها در اختیار چه کسانی قرار می گیرد؟ اگر در اختیار نسل جوان برای اشتغال یا ازدواج قرار می گرفت، ایجاد امید نمی کرد.

نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، خاتم و ابرکوه گفت: بیشتر دانشگاه های استان تبدیل به مرکز تربیت نیروهای فارغ التحصل بیکار شده در حالی که در کنار آن بیش از صد هزار اتباع بیگانه موقعیت های کاری را اشغال کرده اند و کماکان نیز روند سریع مهاجرت باعث شده خطری جدی استان را تهدید کند و اگر مسئولان استان که واقعا دلسوز هم هستند به خود نیایند و برای این معضل فکری نکنند در آینده خطری بدتر از یک بمب اتم خواهد داشت.

در این نشست خبرنگاران رسانه های گروهی حاضر در این نشست سئوالات خود را مطرح کرده و حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی به آنها پاسخ داد.