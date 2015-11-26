رژیم صهیونیستی آزمایش موشکی انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رژیم اسرائیل ادعا می کند به طور موفقیت آمیز موشک جدید زمین به هوا آزمایش کرده است که مجهز به تکنولوژی روز دنیا است.

اسرائیل می گوید از این موشک ها در حوزه های گازی خود استفاده خواهد کرد تا امنیت آنجا را تامین کند.

یک مقام نظامی در ارتش صهیونیستها اعلام کرده است که «باراک ۸» نام موشک جدید زمین به هوای اسرائیل است که اولین بار از داخل یک کشتی آزمایش شد.

این مقام نظامی که نامش را اعلام نکرده است، می گوید سیستم موشکی جدید تمام آسمان سرزمین های اشغالی را پوشش می دهد. این موشک ساخته هندوستان است و در عملیات های نظامی تا دو سال استفاده خواهد شد.

این مقام افزود: این موشک زمین به هوا به طور اختصاصی برای مقابله با موشک های یاخونت ساخت روسیه به کار گرفته شده اند که از زمین و دریا می تواند شلیک شود.

صهیونیستها ادعا می کنند حزب الله لبنان مجهز به موشک های ساخت روسیه است.