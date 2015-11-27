بدون علمیات زمینی ارتش سوریه، غلبه بر داعش ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وی افزود: ما با اولاند در مورد تبادل اطلاعات نظامی در مورد سوریه و تقویت همکاری مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم توافق کردیم.

پوتین با اشاره به تلفات سنگین گروهک تروریستی داعش و سایر گروه های تروریستی بعد از حملات هوایی روسیه، گفت: به اعتقاد من سرنوشت رییس جمهوری سوریه باید به دست خود ملت سوریه تعیین شود.

وی با تاکید بر اینکه ارتش سوریه متحد اصلی در مبارزه با تروریسم است، گفت: آماده همکاری با هر کدام از گروه های سوری در زمینه مبارزه با تروریسم هستیم.

وی در مورد ساقط کردن هواپیمای روسی توسط ترکیه گفت: نیروهای ترکیه در محل سقوط هواپیمای روسیه در سوریه چه می کنند؟ ما انتظار نداشتیم کسی که او را متحد می دانیم هواپیمای ما را ساقط کند.

رییس جمهوری روسیه در مورد استقرار سامانه اس ۴۰۰ در سوریه گفت: هدف از استقرار این سامانه حفاظت از جنگنده های روسی در سوریه است و علیه کشورهای که با داعش در سوریه مبارزه می کنند نیست.

وی تصریح کرد: پیش از حمله ترکیه به جنگنده ما به فکر استقرار سامانه اس ۴۰۰ در سوریه نبودیم. یادآور می شود روز سه شنبه گذشته جنگنده اف ۱۶ ترکیه، جنگنده سوخو ۲۴ روسیه را در آسمان سوریه هدف قرار داد.