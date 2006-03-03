بورس كرج مقام اول خريد و فروش سهام را در كشور كسب كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر از كرج، ارزش خريد و فروش سهام بازار بورس كرج 47 ميليارد و 328 ميليون ريال اعلام شد كه 40 درصد ارزش داد و ستد مربوط به خريد سهم و 60 درصد مربوط به فروش آن است.

در اين هفته شركت هاي داده پردازي ايران ، گاز لوله و سرمايه گذاري بوعلي بيشترين حجم خريد و شركت هاي سايپا ، ايران خودرو و گاز لوله بيشترين حجم فروش را داشتند.

به گزارش مهر، پنج درصد از معاملات كل بورس اين هفته كشور به بورس كرج اختصاص يافت و 144 كد جديد نيز در اين مركز ايجاد شد.

متوسط ارزش خريد و فروش روزانه نيز در پنج روز كاري 9 ميليارد و 466 ميليون برآورد و سرانه معاملات كارگزاران يك ميليارد و 633 ميليون ريال اعلام شده است.

در اين هفته تعداد شركت هاي كارگزار فعال 29 شركت بوده است.