  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۰۲

در طول هفته گذشته

بورس كرج مقام اول خريد و فروش سهام را در كشور كسب كرد

تالار معاملات بورس كرج با حجم خريد و فروشي بالغ بر 12 ميليون و 984 هزار سهم مقام اول خريد و فروش را در بين ساير مناطق بورس كشور كسب كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر از كرج، ارزش خريد و فروش سهام بازار بورس كرج 47 ميليارد و 328 ميليون ريال اعلام شد كه 40 درصد ارزش داد و ستد مربوط به خريد سهم و 60 درصد مربوط به فروش آن است.

در اين هفته شركت هاي داده پردازي ايران ، گاز لوله و سرمايه گذاري بوعلي بيشترين حجم خريد و شركت هاي سايپا ، ايران خودرو و گاز لوله بيشترين حجم فروش را داشتند.

به گزارش مهر، پنج درصد از معاملات كل بورس اين هفته كشور به بورس كرج اختصاص يافت و 144 كد جديد نيز در اين مركز ايجاد شد.

متوسط ارزش خريد و فروش روزانه نيز در پنج روز كاري 9 ميليارد و 466 ميليون برآورد و سرانه معاملات كارگزاران يك ميليارد و 633 ميليون ريال اعلام شده است.

در اين هفته تعداد شركت هاي كارگزار فعال 29 شركت بوده است.

کد مطلب 297955

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها