سیدمحمد پاکمهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: کلینیک تخصصی فیزیوتراپی آماده بهره برداری است، اما کمبود فیزیوتراپ مجرب در خراسان شمالی سبب شده است تا بهره برداری کلینیک تخصصی فیزیوتراپی با تاخیر و کندی مواجه شود.

پاکمهر تصریح کرد: در تلاشیم تا در صورت امکان با عقد قرارداد با مسئول فنی و فیزیوتراپ مجرب، تا پایان آذرماه امسال این مکان که یکی از نیازهای اساسی ورزشکاران است، را افتتاح کنیم.

پاکمهر در خصوص تعداد پزشک یاران استان نیز افزود: با توجه به احتمال آسیب در تمامی رشته‌های ورزشی، برگزاری مسابقات در گرو حضور پزشکیار است که خوشبختانه با آموزش‌های ارائه شده در برنامه‌های گذشته و همچنین برنامه های پیش روی هیئت، توانسته ایم به خوبی مسابقات را پوشش دهیم.

وی اظهار کرد: کمیته نظارت بر سلامت باشگاه‌های اداره کل ورزش و جوانان نیز سعی دارد با حضور مستمر در باشگاه‌ها و اماکن ورزشی در حوزه سلامت ورزشکاران نظارت کند که مطمئنا بازخورد خوبی خواهد داشت.

وی بیان کرد: معرفی خدمات هیئت پزشکی ورزشی به دیگر هیئت‌ها بیش از پیش برایمان مهم بوده وافزایش خدمات بیمه ای ورزشکاران، ارائه خدمات به موقع، قابل دسترس بودن خدمات و اطلاع رسانی از مهمترین برنامه‌های هیئت است.

به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون بیش از۱۸هزار کارت بیمه ورزشی برای ورزشکاران صادر شده که بیشترین سهم صدور کارت را ورزشکاران هیئت ورزشهای همگانی به خود اختصاص داده اند.