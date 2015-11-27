جشنواره سینمای ایران در روسیه برگزار می شود/ افتتاح با «شیار ۱۴۳»

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره روزهای سینمای ایران با عنوان «سینما و خانواده» با نمایش فیلم های ایرانی از امروز ۶ آذرماه با نمایش فیلم «شیار ۱۴۳» به کارگردانی نرگس آبیار در شهر مسکو در کشور روسیه آغاز می شود و نمایش فیلم های ایرانی تا تاریخ ۸ آذرماه ادامه دارد.

فیلم «شیار ۱۴۳» امروز ساعت ۱۸:۳۰ در مراسم افتتاحیه جشنواره روزهای سینمای ایران در سالن آمفی تئاتر خانه سینما مسکو نمایش داده می شود.

همچنین پس از پایان نمایش این فیلم، جایزه جشنواره «والاکولومسکی روبژ» که چندی پیش با موضوع سینمای جنگ برگزار شد و فیلم «شیار ۱۴۳» جایزه ویژه هیات داوران را دریافت کرد به رایزن فرهنگی ایران در روسیه تحویل داده می شود تا این جایزه را به صاحبان فیلم در ایران برساند.

بر اساس جدول نمایش فیلم های ایرانی در جشنواره روزهای سینمای ایران قرار است ۷ آذرماه دو فیلم «طلا و مس» ساخته همایون اسعدیان و «گهواره‌ای برای مادر» به کارگردانی پناه برخدا رضایی به ترتیب ساعت ۱۵ و ۱۸ نمایش داده شوند.

فیلم «به همین سادگی» به کارگردانی رضا میرکریمی و «حوض نقاشی» ساخته مازیار میری روز یکشنبه ۸ آذرماه به ترتیب در ساعت ۱۵ و ۱۸ روی پرده می روند.

اداره‌کل تامین برنامه و رسانه بین الملل سیما عرضه بین الملل «شیار ۱۴۳» را بر عهده دارد.