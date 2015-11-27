شعارنویسی بر روی دیوار مساجد انگلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، با افزایش اسلام هراسی در کشورهای غربی، گروه های نژادپرست اقدام به دیوارنویسی ضد اسلامی بر روی دیوار دو مسجد شهر «نیوپورت» در ولز انگلستان کردند.
این شعار نویسیهای بر دیوار مسجد «جامیا» در منطقه «استوهیل» و مسجد جامع اسلامی ولز گزارش شدهاند و پلیس تحقیقات خود را برای دستگیری عاملان، آغاز کرده است.
سخنگوی شورای اسلامی ولز در این باره گفت: با وجود اینکه مسلمانان تلاش میکنند تا روابط مسالمت آمیزی با همسایگان خود در این شهر داشته باشند این طرز برخورد، بینهایت ناامیدکننده است.
وی ادامه داد: جامعه اسلامی ولز در برنامههای اجتماعی، مراسم خیریه و ایجاد ارتباط با صاحبان ادیان دیگر مسیحی و یهودی، بسیار فعال عمل میکند و هدف اعمال نابخردانه گروههایی مثل داعش، از بین بردن این روابط دوستانه، بهم زدن اجتماعات و ایجاد نفرت در میان ماست.
