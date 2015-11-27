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۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۸

ولید المعلم:

سرنگونی جنگنده روسی نمی‎تواند روند نشست وین را با مانع مواجه سازد

سرنگونی جنگنده روسی نمی‎تواند روند نشست وین را با مانع مواجه سازد

وزیر خارجه سوریه با اشاره به اقدام ترکیه در سرنگونی جنگنده روسی، تصریح کرد: این اقدام نمی تواند روند نشست وین درباره سوریه را با مانع مواجه سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه با اشاره به اقدام ترکیه در سرنگونی جنگنده روسی تصریح کرد: این اقدام نمی تواند در مسیر نشست وین درباره سوریه خلل ایجاد کند.

وزیر خارجه سوریه در این زمینه اظهار داشت: دولت سوریه عزم و اراده جدی برای پیگیری نشست وین را دارد.

المعلم همچنین تصریح کرد: دولت سوریه در نشست بر سر میز مذاکرات و گفتگو با مخالفان خود جدی بوده و قصد ندارد مذاکرات را یک طرفه ترک کند.

وزیر خارجه سوریه در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد شدید از کسانی که از دولت سوریه با تعبیر «رژیم سوریه» یاد می کنند، گفت: هیچکس نمی تواند به یک دولت مشروع، صفت رژیم را منتسب کند.

گفتنی است، وزیر خارجه سوریه که هم اکنون در مسکو پایتخت روسیه به سر می برد، قرار است امروز جمعه با «سرگئی لاوروف» همتای روسی خود دیدار و گفتگو کند.

کد مطلب 2979621

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