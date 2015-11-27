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۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷

نشست اربعین در عرفان اسلامی برگزار می‌شود

نشست اربعین در عرفان اسلامی برگزار می‌شود

نشست «اربعین در عرفان اسلامی» با حضور حسن بلخاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رخداد عظیم عاشورا و واقعه‌ کربلا، بارقه‌ها و جلوه‌های متفاوتی را در شعر و ادب فارسی و عرفان اسلامی شاهد گردید و عاشورا یکی از نقاط مهم تلاقی مذاهب اسلامی، بلکه نقطه اشتراک ادیان توحیدی و آزادی‌خواه به شمار آمده و بسیاری از شاعران و عارفان با درک عظمت و تاثیرگذاری نام حسین (ع)، دل‌نگاشته‌های خود را در تاریخ ادبیات عاشورایی و عرفان اسلامی به ثبت رسانده‌اند و اربعین حسینی نیز تصویری از این عشق الهی را به جهانیان عرضه می‌کند که در ذهن و زبان همه‌ عارفان و آزادگان و هنرمندان به یاد مانده است.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه دهم آذر از ساعت ۱۶:۳۰ و هم‌زمان با شب اربعین حسینی، به «اربعین در عرفان اسلامی» اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر حسن بلخاری در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

ورود علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 2979625
خداداد خادم

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