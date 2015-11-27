راه اندازی مرکز رشد هنر در دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا امین ناصری در گفتگو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس کالاهای فرهنگی مختلفی را در حوزه های پوستر، انیمشن و فیلم تولید می کنند که برنامه داریم بستری برای تجاری سازی این کالاها برای دانشجویان ایجاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: درحال برنامه ریزی برای ایجاد مرکز رشد هنر دانشگاه تربیت مدرس هستیم و پس از ایجاد زیرساخت های لازم این مرکز رشد راه اندازی خواهد شد.
معاون فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: درحال حاضر حدود ۹۳ انجمن علمی و دانشجویی در این دانشگاه فعالیت می کنند که بخش زیادی از این انجمن ها در حوزه های فرهنگی و هنری است.
امین ناصری تاکید کرد: دانشجویان فعال در انجمن های علمی و دانشجویی این دانشگاه دستاوردهای خوبی در حوزه های هنری داشته اند که با برنامه ریزی قرار است این دستاوردها به محصولات تجاری تبدیل شوند.
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