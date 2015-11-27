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۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰

معاون فرهنگی دانشگاه خبرداد:

راه اندازی مرکز رشد هنر در دانشگاه تربیت مدرس

راه اندازی مرکز رشد هنر در دانشگاه تربیت مدرس

معاون فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس گفت: مرکز رشد هنر در این دانشگاه برای تجاری سازی دستاوردهای دانشجویان راه اندازی می شود.

محمدرضا امین ناصری در گفتگو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس کالاهای فرهنگی مختلفی را در حوزه های پوستر، انیمشن و فیلم تولید می کنند که برنامه داریم بستری برای تجاری سازی این کالاها برای دانشجویان ایجاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: درحال برنامه ریزی برای ایجاد مرکز رشد هنر دانشگاه تربیت مدرس هستیم و پس از ایجاد زیرساخت های لازم این مرکز رشد راه اندازی خواهد شد.

معاون فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: درحال حاضر حدود ۹۳ انجمن علمی و دانشجویی در این دانشگاه فعالیت می کنند که بخش زیادی از این انجمن ها در حوزه های فرهنگی و هنری است.

امین ناصری تاکید کرد: دانشجویان فعال در انجمن های علمی و دانشجویی این دانشگاه دستاوردهای خوبی در حوزه های هنری داشته اند که با برنامه ریزی قرار است این دستاوردها به محصولات تجاری تبدیل شوند.

کد مطلب 2979650

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