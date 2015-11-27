باشگاه پرسپولیس با درخواست برانکو ایوانکوویچ موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس پندار خمارلو مدیر رسانه ای تیم فوتبال پرسپولیس گفت : با توجه به تعطیلی دو هفته ای بازیهای پرسپولیس از بعد از بازی با نفت تهران برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم از باشگاه درخواست اردوی یک هفته ای در جزیره کیش کرد که با درخواست ایشان موافقت شد.

وی افزود: بدین ترتیب سرخپوشان تهرانی روز سه شنبه ۱۰ آذر ماه با پرواز ساعت ۱۸:۳۰ راهی جزیره کیش می شوند و تمرینات این تیم از صبح چهارشنبه آغاز می شود و تا روز دوشنبه ۱۶ آذر ماه ادامه خواهد داشت . خمارلو در پایان زمان بازگشت تیم فوتبال پرسپولیس را ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه ۱۶ آذر ماه اعلام کرد.