مهدی عمرانلو نماینده منطقه‌ای انتشارات John Wiley در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چشم‌انداز حضور نشر ایران در بازارهای جهانی در دوران پساتحریم، گفت: ما در سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم که با حضور در نمایشگاه‌های خارجی، عملاً اتفاق خاصی برای نشر ایران نیفتاده است و اگرچه با این حضورها، خارجی‌ها، ما و کتاب‌هایمان را بیشتر دیده‌اند و ابراز علاقه‌هایی هم برای تقویت ارتباط با ناشران ایرانی کرده‌اند، اما چیزی که منجر به فروش رایت می‌شود، اینها نیست، بلکه محتوای درست و قابل عرضه در بازارهای جهانی و ارتباط صحیح با ناشران خارجی آن هم در زمان مقتضی است.

وی افزود: ما اگر در همه نمایشگاه‌های خارجی کتاب هم حضور داشته باشم ولی هیچ خروجی و دستاوردی از این حضور نداشته باشیم، قطعاً به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و ما را به اهدافمان، حتی نزدیک هم نکرده است.

نماینده منطقه‌ای انتشارات جان وایلی اضافه کرد: ارتباطی که بین ناشر داخلی و ناشر خارجی و یا بین مولف ایرانی و مولف خارجی برقرار می‌شود، منتهی به این می‌شود که مولف یا ناشر ایرانی مطلع می‌شود که آن مولف یا ناشر خارجی به چه محتوایی نیاز دارد و متوجه می‌شود که اگر آن را در قالبی درست و صحیح در اختیار او قرار دهد، قطعاً راه را برای ورود محتوای داخلی به بازارهای جهانی، باز می‌کند.

عمرانلو گفت: ناشران بین‌المللی بدون استثنا به دنبال فضای مناسب برای عرضه کتاب‌های خودشان در بازارهای بین‌المللی هستند و به عنوان مثال اخیراً شاهد سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای از سوی این ناشران در کشور چین هستیم. با توجه به پتانسیلی که بازار ایران از قِبَل وجود مولفین متخصص دارد و همچنین با عنایت به اینکه به احتمال زیاد با برداشته شدن تحریم‌ها، نقل و انتقال پول میان طرف‌های تجاری در ایران با خارج از کشور آسانتر خواهد شد، ایران هم از این قضیه مستثنی نیست و احتمال سرمایه‌گذاری زیاد ناشران بین‌المللی در بازار ایران، زیاد است.

وی در همین رابطه تاکید کرد: ما در همین سال‌های تحریم هم که ارتباط بسیار کمی با ناشران بین‌المللی داشتیم، بر اساس آخرین آماری که ماه گذشته از تعداد مقالات پذیرفته و منتشرشده از نویسنده‌ها و استادان ایرانی رشته‌هایی مختلف داشتیم، این تعداد از همه کشورهای منطقه و حتی ترکیه، بیشتر است. این نشان می‌دهد که با تمام محدودیت‌هایی که برای انتشار این قبیل مقالات در ژورنال‌های معتبر خارجی وجود دارد، ما از چه پتانسیل بالایی در این زمینه برخوردار هستیم.

نماینده منطقه‌ای انتشارات جان وایلی افزود: من یقین دارم اگر این محتوا که به خوبی در حال تولید است، به همان خوبی و در قالبی صحیح و در مسیری درست هم در بازارهای جهانی عرضه شود، ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده شاهد ورود جدی محتواهای تولیدشده از سوی نویسندگان ایرانی به بازارهای جهانی خواهیم بود.

یادآوری می‌شود، «انتشارات جان وایلی و پسران» که شعبه مرکزی آن هم اکنون در ایالت نیوجرسی آمریکاست، از ناشران بین‌المللی بزرگ به شمار می‌رود که در بسیاری از شهرهای مهم جهان هم دفتر نمایندگی دارد و منحصراً در حوزه تولید و فروش جهانی کتاب‌های دانشگاهی فعالیت می‌کند.