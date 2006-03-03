به گزارش خبرگزاري "مهر"، در ويژه برنامه اي كه به مناسبت ولادت امام محمد باقر (ع) پخش خواهد شد، بخشي از زندگي آن حضرت بيان مي شود و گوشه هايي از توانايي و دانش گسترده ايشان كه در متون مختلف اسلامي و تاريخي آمده است، با ذكر منابع مورد نظر بيان مي شود. اين برنامه در خصوص لقب باقر العلوم كه به اين امام بزرگوار شيعي اطلاق شده است، اشاره هايي به صورت معرفي بيان مي شود و فرازهايي از سخنان آن حضرت در خصوص مسايل مختلف ارايه مي گردد.

همچنين در اين ويژه برنامه، مهدوي به عنوان كارشناس تاريخ اسلام به بحث و گفتگو در خصوص ويژگي هاي دوران امامت امام محمد باقر (ع) و فعاليت ايشان در زمينه تربيت شاگردان و نشر علوم اسلامي و ساير دانش هاي روز جامعه مي پردازد. علاوه بر اين به مساله تاثير رفتار و فرهنگ والاي اهل بيت (س) بر اطرافيان و كساني كه حضور اين امامان را به طور مستقيم درك كرده اند، از سوي كارشناس برنامه توضيح داده مي شود.



ويژه برنامه معرفي امام محمد باقر (ع) به تهيه كنندگي سيدعلي موسوي سجاسي و به سفارش گروه معارف اسلامي شبكه دو سيما توليد شده است و جمعه 13 اسفند از اين شبكه پخش مي شود.