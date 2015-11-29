پول برچسب اصالت کجا واریز می شود/پاسخ سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرنگار مهر، یک وارد کننده فرآورده های آرایشی و بهداشتی، یکی از بزرگترین مشکلات برچسب اصالت را، زیرساخت ضعیف الکترونیکی و اینترنتی جهت مانیتورینگ این برچسب ها و پاسخ گویی به استعلام ها عنوان کرد و گفت: شرکت ها پس از هزینه بالایی که برای دریافت و نصب این برچسب ها پرداخت می کنند باید پیگیر فعال شدن آنها روی محصولات خود باشند و با این همه باز هم هر لحظه ممکن است شاهد پاسخ های نادرست سیستم پشتیبان برای کالای خود باشند.

این در حالی است که واردکنندگان و تولید کنندگان محصولات سلامت محور، برای استفاده از برچسب اصالت می بایست، قراردادی با شرکت پشتیبان این برچسب ها ببندند. اما، مشکلی که آنها به آن انتقاد دارند، این است که شرکت پشتیبان برچسب اصالت زیرمجموعه سازمان غذا و دارو نیست.

وجود یک درگاه پرداخت اینترنتی به نام «فروشگاه اینترنتی وزارت بهداشت - سازمان غذا و دارو» در بانک پارسیان در فرایند تهیه برچسب مربوط به نظام ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور و عدم اعلام شماره حساب مربوطه، این سئوال را در ذهن متبادر می سازد که آیا شماره حسابی که این وجوه به آن واریز می شود، متعلق به وزارت بهداشت است یا همانطور که وارد کنندگان مدعی هستند، وجوه واریزی در خصوص برچسب اصالت، به حساب یک شرکت خصوصی که پیمانکار انحصاری سامانه پشتیبانی این طرح است، واریز می شود؟

این در حالی است که طبق ماده ۳ دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، مصوب ۱۳۹۱.۷.۲۵، تمامی حساب های بانکی برای سازمان های مشمول باید صرفا از طریق خزانه داری کل کشور افتتاح شود. در حالی که این حساب نزد بانک پارسیان افتتاح شده است.

در واقع سئوال واردکنندگان محصولات سلامت محور این است که چگونه سازمان های دولتی مجاز به افتتاح چنین حسابی به نام دولت و به کام مجری انحصاری شده اند؟ سئوالی که سازمان های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می بایست نسبت به آن پاسخ گو باشند.

در همین حال دکتر اکبر عبدالهی اصل معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: سازمان غذا و دارو، فراینده تهیه برچسب اصالت را به صاحب کالا واگذار کرده است. بطوریکه وارد کننده یا تولید کننده محصولات سلامت محور، می توانند این برچسب را خودشان از طریق سامانه سازمان غذا و دارو تهیه و بر روی محصولات شان بزنند و یا اینکه از طریق شرکت هایی که برای الصاق برچسب اصالت فعال شده اند، این برچسب ها را تهیه کنند.

به گفته وی، در تهیه این برچسب اصالت از استانداردهای روز استفاده شده و هر برچسب دارای کد مخصوص و شناسه است که امکان استفاده مجدد از آن برای یک محصول دیگر وجود ندارد.

عبدالهی اصل در خصوص استفاده از درگاه اینترنی برای واریز وجه برچسب اصالت، گفت: این صفحه پرداخت هزینه ریلیز و فعال کردن کدهاست که شرکت پشتیبان سامانه های سازمان اخذ می کند

این شرکت قرارداد bot داشته و به ازای طراحی و پشتیبانی سایت سازمان هزینه ای را در موقع ریلیز دریافت می کند.