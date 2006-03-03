ايران 4 فروند هواپيماي سنگين به ارزش 150 ميليون دلار خريداري كرد

نورالله رضايي نياركي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اعلام اين مطلب گفت: به دليل شرايط تحريم فعلا نمي توان نام اين هواپيماها را اعلام كرد، ولي دو فروند آن تحويل گرفته شده و در آستانه ورود به ناوگان هوايي كشور است.

وي افزود: با اضافه شدن 4 فروند هواپيماي سنگين خريداري شده به ناوگان، يك هزار و 700 صندلي ديگر نيز به ظرفيت فعلي ناوگان هوايي كشور افزوده مي شود.

به گزارش مهر، هواپيماي سنگين به هواپيمايي گفته مي شود كه 300 تن وزن دارد و بيش از 200 نفر را مي تواند حمل كند.

نياركي در ادامه اعلام كرد: هم اكنون به غير از فرودگاه شاهرود، در تمامي فرودگاه‌هاي ديگر كشور پرواز برقرار شده است.

سرپرست سازمان هواپيمايي كشور تصريح كرد: تعداد ناوگان هوايي مسافري ايران تا پايان سال به 130 فروند مي رسد.