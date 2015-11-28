لیگ جودو بانوان با صدرنشینی لرستان پیگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات روز جمعه با حضور هشت تیم در سالن شهید افراسیابی آغاز شد. در هفته نخست این رقابتها تیم‌ها سه بار روی تانامی رفتند که در مرحله نخست کات شاهروز در رقابتی نزدیک ۵ بر ۴ از سد هیات جودو نهاوند گذشت، آکادمی ملی جودو ۵ بر ۳ مقابل لبنیات سهند تبریز صاحب پیروزی شد. نیروی مقاومت ۸ بر یک در دیدار با سپهر همدان پیروز از تاتامی خارج شد و اسطوره لرستان هم ۷بر۲ عمراه شهر جدید گلبهار را از پیش رو برداشت.

در مرحله دوم کات شاهرود ۶ بر۳ مقابل لبنیات سهند تبریز پیروز شد. نیروزی مقاومت بسیج در یک مبارزه نزدیک ۵ بر ۳ از سد هیات جودو نهاوند گذشت. اسطوره لرستان ۷ بر یک آکادمی ملی جودو را شکست داد و شرکت عمران شهر جدید گل‌بهار ۴ بر ۵ نتیجه را به سپهر همدان واگذار کرد.

نیروی مقاومت و کات شاهرود که دو بازی نخست خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بودند، در آغاز دور سوم برابر هم صف آرایی کردند که این مقاومتی‌ها بودند که ۶ بر ۳ پیروز از میدان خارج شدند. اسطوره لرستان با برتری ۶ بر ۳ مقابل لبنیات سهند تبریز سومین پیروزی خود را کسب کرد. یهات جودو نهاوند ۸ بر یک شرکت عمران شهر جدید گل‌بهار را شکست داد و سپهر همدان هم در آخرین بازی ۶ بر ۳ آکادمی ملی جود را از پیش رو برداشت.

در پایان بازی‌های هفته نخست و در جدول رده‌بندی اسطوره لرستان با ۹ امتیاز و تفاضل ۱۴ در صدر جدول ایستاد. نیروی مقاومت با ۹ امتیاز و تفاضل ۱۲ خانه دوم را به خود اختصاص داد. در این جدول شرکت کات شاهرود با ۶ امتیاز و تفاضل یک و سپهر همدان با ۶ امتیاز و تفاضل ۱- سوم و چهارم هستند.