هیچ زائری بدون ویزا از مرز خارج نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی اظهارداشت: مرزبانی در راستای شرح وظایف وماموریت های محوله در كنترل و برقراری نظم و امنیت در مرزهای كشور در خصوص آمادگی و ایجاد تسهیلات خدمات دهی به عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) كه در كنگره عظیم اربعین شركت كرده اند از مدت ها قبل با برگزاری نشست های مشترك مرزی با مرزبانان عراق نسبت به رفع مشكلات وتسهیل هرچه بهتر خروج هموطنان برنامه ریزی واقداماتی را انجام داده است.

وی افزود: تاكنون برای تسهیل و ارائه خدمات بهتر به زائران عتبات دو مرحله بطور مشترك در صدر هیئتی با مرزبان كشور عراق از مجموعه های زیر بنایی وتاسیسات مرزی در مبادی سه گانه،درآن كشور بازدید گردیده كه در همان محل‌ها نسبت به رفع مشكلات وایجاد تسهیلات به عاشقان سالار شهیدان (ع) بحث وگفتگو و تصمیم گیری شده است.

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به حضور شبانه روزی ماموران مرزبانی در كنار همكاران انتظامی در ارائه خدمات به زائران در سه مبادی مرزشلمچه،چزابه و مهران و با تاكید مجدد به هموطنان در همراه داشتن ویزا در حین خروج از كشور، بیان داشت: الحمدالله با اقدامات و اطلاع رسانی گسترده وخوب رسانه ها، تمامی زائرانی كه تاكنون به گذرهای مرزی مراجعه داشتند، همراه با ویزا بودند وتعداد اندكی كه ویزا تهیه نكرده بودند از خروج آنها توسط مرزبانی و همكاران انتظامی جلوگیری بعمل آمد.

سردار رضایی با اعلام خروج بیش ۱۳۰ هزار زائر در روز پنج شنبه ۵ آذر از مرز مهران وبیش از ۸۰ هزار نفر از دو مبادی مرزی شلمچه و چزابه گفت:با نزدیك شدن به اربعین و ازدحام زائران در مرز،جهت رفاه حال عموم ونظم بخشی به تردد ازمبادی خروجی،با احداث سازه‌های فلزی نسبت به صف بندی جداگانه آقایان و بانوان اقدام گردیده است و طی درخواستی از مرزبان مقابل نیز در آن سوی مرز هم مدخل‌های صفوف بندی احداث شده است.

وی از برنامه های این فرماندهی در ایام برگشت زائران به سمت كشور خبر داد و عنوان داشت: این فرماندهی با تدوین دو طرح خروج و طرح برگشت زوار به كشور، تمامی برنامه های خدمات دهی وماموریتی خودرا درایام اربعین به اجرا می گذارد .

سردار رضایی فرمانده مرزبانی ناجا افزود: مرزبانی در راستای اجرای طرح برگشت زواربه سمت كشوربنابه وظیفه قانونی با ایجاد گیتهای نظارت در سه مرز رسمی، از هموطنان بازرسی بعمل می آورد واز اقلام ممنوعه همراه آنان به داخل كشور جلوگیری بعمل می آید و توصیه اكید می گردد كه هموطنان عزیز از همراه داشتن اقلام ممنوعه در حین ورود به كشور جدا خوداری کنند.