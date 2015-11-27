افتتاح سوگواره خمسه با دیدار از خانواده شهدای مدافع حرم

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته پنجشنبه 5 آذرماه دومین سوگواره خمسه با بازدید و دیدار با دو خانواده شهید مدافع حرم افتتاح شد. در این مراسم بازدید و دیدار علی اصغر خسروی، دبیر سوگواره خمسه به همراه هنرمندانی چون ابراهیم آبادی، قاسم زارع، رحمت امینی، حسین مسافرآستانه از خانواده شهدای مدافع حرم، عبدالله باقری و امین کریمی حضور داشتند.

در مراسم دیدار از منزل خانواده شهید باقری در حضور پدر، مادر، همسر، برادران و دو دختر شهید، خسروی با معرفی سوگواره خمسه و دلیل این بازدید، عنوان کرد: با توجه به شرایط کنونی برای هنرمندان و پیشکسوتان شرایطی فراهم کرده‌ایم تا در حوزه شهدای مدافع حرم کار کنند. این سهم کوچک خانواده هنر است. اگر شهدا حمایت کنند ما در محضر امام زمان (عج) رو سفید خواهیم شد.

وی افزود: سال بعد این بخش را تقویت خواهیم کردو با زبان هنر کارهای دینی را ماندگار می‌کنیم.

قاسم زارع نیز گفت: تا زمانی که ممکلت چنین سردارهایی دارد گزندی به آن وارد نمی‌شود.

این بازیگر آثار دفاع‌مقدسی متذکر شد: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران همتی کرده است تا این خانواده شهدا فکر نکنند فرزندشان فراموش شده‌اند. امیدوارم به کمک اجرای روی صحنه تئاتر بتوانیم آرمان شهدا را به مردم معرفی کنیم. دعا کنید نفسم بالا بیاید تا کار کنم.

ابراهیم آبادی، پیشکسوت بازیگری با بیان آنکه خانواده باقری فرزندشان را از دست نداده است، گفت: او در قلب مردم جای گرفته است. اینان یادگاران و پهلوانان این دیارند. جای این شهدا جز وعده خدا در قلب بهشت جای دیگری نیست. انسان باید پهلوانی و قهرمانی و رنج را توامان با هم ببیند.

رحمت امینی با اشاره به اینکه در حوزه هنر قرار است بخشی از شجاعت و انسانیت این شهدای بزرگوار را نشان دهیم، تاکید کرد هنرمند در نهایت در برابر کار بزرگ شهدا قاصر است.

بخش «مدافعان حرم» ادای دینی کوچک در برابر کار بزرگ شهداست

در دیدار از منزل شهید مدافع حرم امین کریمی در حضور پدر، مادر، خواهر و برادر این شهید، خسروی با معرفی سوگواره و نحوه فعالیتش بخش مدافعین حرم را ادای دینی کوچک به کار بزرگ شهدا دانست.

حسین مسافرآستانه با تصریح تکلیفی که هنرمند نسبت به این شهدا دارد، گفت: کار ما در سازمان کار زینبی است که پیام شهدا را بیان کنیم تا فرهنگ شهدا را در جامعه ساری و جاری شود.

قاسم زارع نیز خطاب به پدر شهید کریمی تاکید کرد: من فریاد مظلومانه جبهه و جنگم و این چیزی است که خانواده شهدا به من می‌گویند. این فیلم و تئاتر برای آن است که آیندگان بدانند خانواده شهدا فرزندان خود را تقدیم این کشور کردند.

ابراهیم آبادی با تقدیر از شهرداری تهران برای برپایی چنین فضای اظهار داشت: این برنامه نوعی از زیبایی است. امیدوارم این حرکت استوار بماند تا از خانواده‌هایی که حافظ جان و ناموس ما بودند ماندگار شوند.

پدر شهید کریمی در این مراسم با معرفی شهید امین کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، قهرمان کیک بوکسینگ کشور و نحو شهادت وی تاکید کرد: انتظار من از همه این است که شهدای حرم را فراموش نشود.

خسروی در هر دو بازدید با اهدای تندیس سوگواره خمسه و لوح یادبودی از طرف محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اهدا کرد و از خانواده هر دو شهید مدافع حرم برای تماشای آثار این سوگواره دعوت رسمی به عمل آورد. وی همچنین به دو دختر شهید باقری هدایایی تقدیم کرد.