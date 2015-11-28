  1. استانها
  2. همدان
۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۷

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان خبر داد:

پیشرفت ۸۶ درصدی عملیات اجرایی ساخت فرهنگسرای «ولایت» همدان

پیشرفت ۸۶ درصدی عملیات اجرایی ساخت فرهنگسرای «ولایت» همدان

همدان - رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان از پیشرفت ۸۶ درصدی عملیات اجرایی ساخت فرهنگسرای «ولایت» در همدان خبر داد.

علی‌رضایی در گفتگو با مهر با تأکید بر کمک شهرداری در تکمیل سریع‌تر این فرهنگسرا، اظهار داشت: در اجرای پروژه‌های شهری ابتدا اولویت‌های منطقه و محله در نظر گرفته می‌شود.

رضایی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های فرهنگی اظهار کرد: ظرفیت‌های نرم‌افزاری مهم‌تر از ساختمان و بنا است و تحول فرهنگی و اجتماعی در منطقه ایجاد می‌کند.

رضایی با تأکید بر محله محور و مسجد محور بودن برنامه‌های فرهنگی افزود: فرهنگسرای موفق با مسجد محله، مدرسه، بسیج و کانون فرهنگی محله و شخصیت فرهنگی اجتماعی پیرامون خود در ارتباط است چراکه با ایجاد ارتباط با محیط اطراف و پیرامون می‌توان به نیازهای محله پاسخ داد.

وی اضافه کرد: با رویکرد ایجاد ارتباط با محیط اطراف می‌توان تحول فرهنگی و اجتماعی در منطقه ایجاد کرد که نقش مدیریت شهری در این زمینه حائز اهمیت است.

رضایی اضافه کرد: شهرداری باید به‌صورت ویژه اجرای پروژه‌های فرهنگی را در برنامه‌های خود مدنظر داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه فرهنگسرای ولایت پنج هزار مترمربع وسعت دارد، افزود: علاوه بر احداث ساختمان فرهنگسرا ساخت مجموعه ورزشی نیز در این فرهنگسرا مدنظر است.

کد مطلب 2979770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها