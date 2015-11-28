پیشرفت ۸۶ درصدی عملیات اجرایی ساخت فرهنگسرای «ولایت» همدان

علیرضایی در گفتگو با مهر با تأکید بر کمک شهرداری در تکمیل سریعتر این فرهنگسرا، اظهار داشت: در اجرای پروژههای شهری ابتدا اولویتهای منطقه و محله در نظر گرفته میشود.
رضایی با اشاره به اهمیت اجرای پروژههای فرهنگی اظهار کرد: ظرفیتهای نرمافزاری مهمتر از ساختمان و بنا است و تحول فرهنگی و اجتماعی در منطقه ایجاد میکند.
رضایی با تأکید بر محله محور و مسجد محور بودن برنامههای فرهنگی افزود: فرهنگسرای موفق با مسجد محله، مدرسه، بسیج و کانون فرهنگی محله و شخصیت فرهنگی اجتماعی پیرامون خود در ارتباط است چراکه با ایجاد ارتباط با محیط اطراف و پیرامون میتوان به نیازهای محله پاسخ داد.
وی اضافه کرد: با رویکرد ایجاد ارتباط با محیط اطراف میتوان تحول فرهنگی و اجتماعی در منطقه ایجاد کرد که نقش مدیریت شهری در این زمینه حائز اهمیت است.
رضایی اضافه کرد: شهرداری باید بهصورت ویژه اجرای پروژههای فرهنگی را در برنامههای خود مدنظر داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه فرهنگسرای ولایت پنج هزار مترمربع وسعت دارد، افزود: علاوه بر احداث ساختمان فرهنگسرا ساخت مجموعه ورزشی نیز در این فرهنگسرا مدنظر است.
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