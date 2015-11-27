سردار محمدرضا اسحاقی ظهر امروز با حضور در مرز شلمچه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه تردد زائران در مرزهای خوزستان بسیار روان است و تا این لحظه هیچ مشکلی از این بابت گزارش نشده است.

وی افزود: مشکل امنیتی در مرزهای خوزستان برای عبور زائران نیز وجود ندارد و زائران در امنیت کامل در حال خروج از مرز و رفتن به سمت عراق برای شرکت در مراسم اربعین حسینی هستند.

سردار اسحاقی با اشاره به اینکه حضور زائران برای شرکت در مراسم اربعین در کشور عراق در حال رسیدن به اوج خود است، گفت: تا روز گذشته، بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دو مرز خوزستان عبور کرده و وارد خاک عراق شده اند.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: فقط در روز گذشته یعنی روز پنج شنبه، ۴۱ هزار نفر از طریق مرز شلمچه و ۴۴ هزار نفر از طریق مرز چذابه وارد خاک عراق شده اند.

سردار اسحاقی تاکید کرد: با وجود حجم بالای ورود زائران به مرزهای خوزستان، مشکل خاصی از این بابت ایجاد نشده چرا که بستر لازم برای عبور یک میلیون زائر از مرزهای خوزستان از مدتها قبل مهیا شده است.

وی تنها مشکل موجود در مرزهای خوزستان را تجمع افرادی دانست که فریب شایعات برای عبور از مرز بدون گذرنامه را خورده اند و گفت: این افراد هم اکنون پشت مرزهای خوزستان تجمع کرده اند ولی باید بدانند به هیچ عنوان امکان عبور از مرز عراق به آنها داده نمی شود.

سردار اسحاقی تاکید کرد: افرادی که قصد حضور در مراسم اربعین حسینی را دارند حتماً در شهرهای محل اقامت خود در خصوص طی کردن مراحل اخذ ویزای عراق اقدام و از آمدن به مرزها بدون داشتن ویزای عزیمت به عراق اجتناب کنند.