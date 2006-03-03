هزاران هندي بر ضد بوش تظاهرات كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، هزاران تن از مسلمانان، كمونيستها، و كشاورزان هندي در اعتراض به ورود جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا به شهر حيدرآباد تظاهرات كردند، حجم وشدت اين تظاهرات به حدي بود كه باعث اختلال در رفت و آمد خودروها و ترافيك سنگين شد.



صدها تن از نيروهاي ضدشورش در شهري كه اكثريت جمعيت آن را مسلمانان تشكيل مي دهند، مستقر شده اند، اماكن و مراكز تجاري از صبح امروز در اين شهر كه مركز تجاري هند ناميده مي شود، تعطيل شده است.



درحالي كه بوش با دانشجويان دانشگاه كشاورزي در اين شهر كه با حمايت مالي آمريكا ساخته شده است، ديدار مي كرد، هزاران مسلمان، كشاورز، وانديشمند درخيابانهاي حيدرآباد تظاهرات كردند، همچنين در استاديومي دركنار اين دانشگاه، حدود 3 هزار كمونيست دست به تظاهرات زدند.



تظاهركنندگان فرياد مي زدند كه بوش به كشورت برگرد.

انتظار مي رود كه تعداد شركت كنندگان درتظاهرات اعتراض آميز پس از نماز جمعه افزايش يابد.



قرار است بوش كمتر از 4 ساعت در حيدرآباد اقامت كند، اين شهر پايتخت ايالت اندراپرادش جنوبي است، رئيس جمهوري آمريكا درادامه به دهلي مي رود تا آنجا سخنراني كند.



مسلمانان 40 درصد جمعيت 7 ميليوني حيدرآباد را تشكيل مي دهند، تظاهرات حيدرآباد در چارچوب اعتراضات گسترده مردمي درهند صورت مي گيرد كه شهرهاي متعددي به هنگام ورود بوش به دهلي شاهد آن بوده است.



چهارشنبه نيز 100 هزار مسلمان در تظاهرات مسالمت آميز در دهلي پيش از ورود بوش، شركت كردند و مخالفت خود را با اين سفر اعلام كردند.

بوش قرار است فردا به پاكستان سفر كند و با پرويز مشرف رئيس جمهوري اين كشور ديدار و گفتگو كند.