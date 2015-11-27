به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در این دیدار تصریح کرد: عزم دولت ایران توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه برای مردم ایران و منطقه است. وی خط مشی دولت تدبیر و امید را حرکت در راستای تعالیم اسلام دانست و افزود: اسلام دین صلح، رحمت، دوستی و مودت است و بر همین اساس مبارزه با افراطی گری و و تروریسم در منطقه در اولویت همه کشورهای مسلمان است.

«ییلماز» وزیر توسعه ترکیه نیز در این دیدار با اشاره به وجود ظرفیت‌های قابل توجه اقتصادی و گردشگری در ایران ابراز امیدواری کرد با ایجاد ثبات در منطقه زمینه رشد اقتصادی و همکاری‌های متقابل فراهم شود.

گسترش روابط اقتصادی ایران و پاکستان

«خرم دست‌گیر» وزیر تجارت پاکستان در حاشیه اجلاس کومسک در ترکیه با علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان دیدار کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی برای افزایش روابط اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

طیب نیا در این دیدار با بیان اینکه ایران مصمم است روابط تجاری و اقتصادی خود را با پاکستان گسترش دهد، عنوان کرد: پروژه ساخت شبکه راه آهن بین دو کشور که از طرف پاکستان انجام می‌شود و اهتمام پاکستان جهت تسریع در اجرایی شدن پروژه به عنوان یکی از اصلی‌ترین طرح‌های همکاری اقتصادی باید با قدرت به سمت تکمیل و نهایی شدن قدم بردارد و در این راستا، برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور و تسریع اجرایی کردن موضوعات تفاهم شده باید در اولویت قرار گیرد.

وی بر لزوم تشکیل کارگروه‌های فنی و دوجانبه جهت بررسی الزامات توسعه همکاری‌ها در چارچوب کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور تاکید کرد.



«خرم دست‌گیر» وزیر تجارت پاکستان نیز در این دیدار روابط اقتصادی دو کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید زمینه و مقدمات حضور بیشتر بخش خصوصی در دو کشور فراهم شود.

دیدار وزیر اقتصاد با ایرانیان مقیم استانبول

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ادامه دیدارهای خود در حاشیه اجلاس کومسک با ایرانیان مقیم استانبول دیدار و گفتگو کرد.

طیب نیا در این دیدار با اشاره به سرمایه عظیم متشکل از ایرانیان خارج از کشور، اظهار داشت: معتقدم که یکی از مهمترین ابزارهای پیشبرد عزتمندانه اهداف توسعه اقتصادی، ایرانیان مقیم خارج هستند و تعداد کمی از کشورهای جهان است که چنین سرمایه عظیمی را در اختیار داشته باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: نگاه ما به هموطنان خارج از کشور به عنوان یک سرمایه بزرگ برای کشور است و این دیدگاه در داخل و خارج باید تقویت شود.

در ادامه این دیدار ایرانیان مقیم ترکیه به ارایه دیدگاه، نظریات و مشکلات خود پرداختند. پیش از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه ضمن خوش آمدگویی به میهمانان و وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارش کوتاهی از خدمات ارائه شده به جامعه هموطنان مقیم ترکیه ارائه داد.