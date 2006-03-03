جشن نامه دكتر محسن جهانگيري منتشر مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به همت گروهي از دانشجويان مراسم تجليل و تكريم از استاد فلسفه دانشگاه تهران، دكتر محسن جهانگيري، برگزار مي شود.
اين گروه از دانشجويان هم اكنون در حال جمع آوري مقالاتي براي جشن نامه دكتر جهانگيري هستند.
دكتر محسن جهانگيري اثر مهم "اخلاق" اسپينوزا را ترجمه كرده است. همچنين وي صاحب آثاري در زمينه فسلفه اسلامي و فلسفه غرب است.
دكتر جهانگيري هم اكنون در دهه هشتم زندگي خود به سر مي برد و حدود چهل سال از عمر پر بركت خويش را در راه تعليم فلسفه گذرانده است.
بسياري از استادان كنوني فلسفه در ايران از شاگردان ايشان محسوب مي شوند.
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