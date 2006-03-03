  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۵۹

به پاس يك عمر تدريس فلسفه

جشن نامه دكتر محسن جهانگيري منتشر مي شود

جشن نامه دكتر محسن جهانگيري منتشر مي شود

از سوي تعدادي از شاگردان دكتر جهانگيري و به پاس يك عمر تدريس فلسفه، جشن نامه اي درباره اين استاد برجسته فلسفه اسلامي و غرب منتشر مي شود.

به گزارش خبرگزاري  "مهر"، به همت گروهي از دانشجويان مراسم تجليل و تكريم از استاد فلسفه دانشگاه تهران، دكتر محسن جهانگيري، برگزار مي شود.

اين گروه از دانشجويان هم اكنون در حال جمع آوري مقالاتي براي جشن نامه دكتر جهانگيري هستند.

دكتر محسن جهانگيري اثر مهم "اخلاق" اسپينوزا را ترجمه كرده است. همچنين وي صاحب آثاري در زمينه فسلفه اسلامي و فلسفه غرب است.

دكتر جهانگيري هم اكنون در دهه هشتم زندگي خود به سر مي برد و  حدود چهل سال از عمر پر بركت خويش را در راه تعليم فلسفه گذرانده است.

بسياري از استادان كنوني فلسفه در ايران از شاگردان ايشان محسوب مي شوند.

کد مطلب 297981

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها