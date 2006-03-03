هفته داور ايراني در حاشيه داوري جام جهاني حضور خواهند داشت / ناظرفني فدراسيون جهاني وارد كشور شد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين داوران كه به تازگي موفق شده اند با شركت دركلاس داوري دركشور كويت درجه بين المللي خود را براي داوري در سطح مسابقات جهاني به درجه 11 ارتقاء دهند، قرار است با رايزني مسئولان فدراسيون كشورمان و با استفاده از برگ برنده ميزباني دركنار داوران خارجي مسابقات را قضاوت كنند.

بنابراين گزارش 17 داور از كشورهاي اردن، عربستان، كويت، فنلاند، اسلووني و قطر داوري مسابقات جام جهاني رده B مردان را برعهده خواهند داشت. درصورتي كه اين رايزني ها نتيجه دهد داوران ايراني شامل سيد طاهرعلوي، ناصرگلچين، سيد محسن جواهري، حميدرضا هاشمي، محمود عباسي، اميد ملك زاده وجمشيد آبام براي اولين بار موفق به قضاوت درسطح مسابقات جهاني خواهند شد.