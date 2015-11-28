ايران نگاهی جديد به محيط زيست از زاويه منابع اسلامی ارائه دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمين دکتر مرتضی جوادی آملی روز گذشته جمعه ۶ آذرماه در افتتاحيه اولين کنگره بين المللی صلح سبز اظهار داشت: ابلاغيه اخير مقام معظم رهبری در حوزه محيط زيست، نشان از گستردگی و وسعت مباحث اين حوزه دارد که بايد با توجه بيشتری به آن پرداخت.

دکتر مرتضی جوادی آملی با يادآوری اينکه مساله محيط زيست از دو منظر، قابل طرح و بررسی است، خاطرنشان کرد: ديدگاه اول، تلقی امروزی جهان نسبت به محيط زيست است که با تکيه بر انسان محوری و اومانيسم، انسان را شايسته بهترين نوع حيات به لحاظ حيات طبيعي، بهداشت، سلامت، طولانی زيستن و زندگی بدون دغدغه می داند.

وی ادامه داد: در اين ديدگاه، انسان بايد از مواهب طبيعت بهره ببرد و اين موهبت الهی را برای نسل های آينده به ميراث بگذارد که به نوبه خود امری ارزشمند است.

دکتر مرتضی جوادی آملی تصريح کرد: انس با طبيعت يکی از بهترين مسيرهايی است که صلح جويی را فراهم می آورد و انسانی که به صلح و دنيای بدون خشونت و جنگ می انديشد بدون ترديد، زمين و آب و هوای خوب و سالم می خواهد.

حجت الاسلام و المسلمين مرتضی جوادی آملی بيان داشت: پيشنهاد خوبی است که از طريق انس با طبيعت، مسير صلح را هموار کنيم و از جنگ و قتل و غارت و هلاک نسل ها بپرهيزيم و البته اديان الهیعموما و اسلام خصوصا به اين صلح و سلامت انسانیو بهره گيریازمواهب طبيعیتوصيه کرده است و از آنجا که صلح، مبنای حيات و زندگی است، تمام تلاش ها در اين حوزه، ستودنی است.

وی افزود: تلقی جهانی ز محيط زيست که امروزه طبيعت گرايان و علاقمندان به آب، خاک و هوا و حيوانات انجام می دهد امری شايسته است و عقلانيت و فطرت انسان هم بر آن اقتضا می کند.

عضو کميسيون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکيد کرد: جهان به مساله محيط زيست از منظر ديگری می نگرد، اما ايران اسلامی با پيشينه تمدنی و فرهنگ غنی اش می تواند در همين سطح و همين فصل از بررسی محيط زيست موثر باشد و بايد بتواند يک ارزش افزوده علمی و عملی به حوزه محيط زيست بيفزايد.

به گفته وی با وجود دانشمندان و انديشمندان بزرگی که در حوزه محيط زيست ايران فعال هستند و با اندوخته خوبی که دارند، اين افراد می توانند کنشگر جدی در سطح محيط زيست جهانی باشند، يک تعامل سازنده و به نفع جامعه جهانی و بشری برقرار کنند و تحقق اين امر می تواند زمينه صلح جهانی را بيش از پيش فراهم کند که ما متاسفانه در اين زمينه ضعف داريم.

وی همچنين خواستار ايجاد فرصت ارتباط و گفت وگو و مناسبات سالم تر و موثرتر از جايگاه علم و عمل و انديشه و انگيزه در عرصه جهانی برای فعالان محيط زيست کشورمان شد.

دکتر مرتضی جوادی آملی در تشريح دومين ديدگاهی که می توان از زاويه آن به محيط زيست نگريست نيز توضيح داد: نگاه خدای عالم و انبيايی که از خدا سخن می گويند نسبت به زمين و زمان، نسبت به نگاه انسان گرايی، متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: اگر انسان گرايی را اصل قرار دهيم طبيعت و زمين و زمان برای ما معنای ديگری دارد که براساس آن ما بايد از مواهب طبيعت بهره ببريم و در حفظ و پاسداشت آن بکوشيم که اين حداکثر چيزی است که از انسان گرايی و اومانيسم به دست می آيد و محيط زيست جهان بر پايه اين مبنای فکری است.

حجت الاسلام والمسلمين مرتضی جوادی آملی ضمن مثبت دانستن نگاه رايج جهانی درباره حفاظت از محيط زيست، گفت: ديدگاهی که بر مبنای تفکر فلسفی و توحيدی شکل می گيرد به مساله زمين و زمان، اهميت مضاعفی می بخشد و جلوه های ديگریاز آن را به ما می نماياند.

وی تصريح کرد: آن جلوه برتری که می شود براساس و مبنای اصالت توحيد به طبيعت نگريست، هديه ای ست که از طرف ايران اسلامی بايد به جهان ارمغان و هديه داده شود.

وی افزود: دين، حکما و انديشمندان اصيل ايرانی ما نگرش مبتنی بر حکمت، قرآن و عرفان درباره زمين و زمان داشته اند و اين می تواند تحفه ايران اسلامی از نظام اسلامی برای جهان باشد که برپايه اين نگرش، ما بايد طبيعت را در خدمت فطرت بگيريم و با فطرت، طبيعت را ساماندهی کنيم.

دکتر مرتضی جوادی آملی تاکيد کرد: محيط زيستی که بر مبنای اين ديدگاه شکل می گيرد تازه است، زيرا دين، طبيعت را با فطرت می آميزد، جلوه های فطری را در انسان می شکوفاند و جنبه های توحيدی را زنده می کند، اما جهان از اين نوع از معرفت نسبت به محيط زيست، غافل اس

اولين کنگره بين المللی صلح سبز پيش از ظهرجمعه ششم آذرماه با حضور ميهمانانی از کشورهای هند، چين، ژاپن، روسيه، بلاروس، تاجيکستان، جمهوری آذربايجان، افغانستان، لبنان و سنگال در محل مرکز همايش هایبين المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران گشايش يافت.