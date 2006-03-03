آزادي ديني سيكهاي كانادا، گامي براي حمايت از آزادي ديني مسلمانان است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه رسمي شوراي روابط اسلامي – آمريكايي، رياد سالوجي، مدير اجراي شوراي روابط اسلام – آمريكايي در كانادا گفـت: تصميم دادگاه عالي كانادا يك بيانيه قوي است كه از آزادي ديني در نظامهاي آموزشي دفاع مي كند.

وي افزود: چنين تصميمي براي مسلمانان كه با محدوديتهايي در عمل به آداب ديني خود در مدارس مواجه هستند اميدواركننده است.

دادگاه عالي كانادا روز گذشته به اتفاق آراء به دادخواستي كه توسط دادگاه كبك مبني بر ممنوعيت همراه داشتن خنجر تشريفاتي سيكها ارائه شده بود رأي منفي داد و گفت: تساهل ديني از ارزشهاي مهم هر جامعه اي محسوب مي شود، اين حكم نشاند دهنده حمايت از آزاديهاي ديني و احترام به اقليتهاي ديني محسوب مي شود.

حليمه متبور، كارشناس حقوق بشر شوراي روابط اسلامي – آمريكايي در كانادا گفت: اگرچه اين حكم تنها در محيطهاي آموزش براي سيكها صادق است اما براي بسياري مسلمانان كانادايي بويژه افرادي كه در كبك زندگي مي كنند اطمينان بخش محسوب مي شود.

برخي از مدارس كبك از جمله دانشگاه مك گيل از فراهم كردن مكان مناسب براي نماز دانشجويان مسلمان امتناع كرده است. دانشجويان مسلمان دانشگاه مگ گيل در ماه دسامبر يك دادخواست حقوق بشرعليه اين دانشگاه ارائه كردند.

عليرغم حمايت كميسيون حقوق بشر كبك از حق مسلمانان در داشتن حجاب، برخي از مدارس خصوصي دختران مسلمان را از پوشيدن حجاب اسلامي منع كرده اند.

متبور ابراز اميدواري كرد كه اين تصميم تعهد محكمي را براي حمايت از آزادي ديني در سراسر كانادا و مؤسسات آموزشي همراه داشته باشد.