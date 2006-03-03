فعالان عرصه سياست براي "توانمند كردن ايران به عنوان هديه به جهان اسلام" تدبير كنند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حداد عادل كه در آئين گشايش سومين كنگره سراسري "جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي" سخن مي گفت، اظهار داشت: كشور ما از نظر استعداد طبيعي و نيروي انساني از بهترين كشورهاي اسلامي است و هيچ كشور اسلامي از نظر توان قابل قياس با كشور ما نيست.

وي تاكيد كرد: امروز بايد خود را براي اداره كشوري آماده كنيم كه مي ‌خواهد الگوي بيداري جهان اسلام باشد، پس بايد كشور را بسازيم و براي تجديد مجد و عظمت اسلام تلاش كنيم.

رئيس مجلس در ادامه از فروپاشي دولت عثماني بعد از جنگ جهاني اول، به وجود آمدن اسراييل در منطقه خاور ميانه و پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان حوادث تاثير گذار در جهان اسلام ياد كرد و گفت: پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57 مسير سرنوشت دنياي اسلام را تغيير داد.

حداد عادل افزود: اكنون آمريكايي ‌ها با طرح خاورميانه بزرگ مي‌ خواهند در غياب رقيب خود همان نقشي را در جهان اسلام ايفا كنند كه انگليسي ‌ها در قرن بيستم ايفا مي ‌كردند، اما پس از يك قرن تجربه و سعي و خطا، خود آگاهي در عالم اسلام پديد آمده كه وضع جامعه اسلامي را تغيير داده است.

وي تصريح كرد: متفكران و روحانيت و انديشمندان حوزه هاي اسلامي از يك قرن پيش در روش‌ هاي خود تجديد نظر و رجوع مجدد به اسلام كردند و امروز مسلمانان در پرتو بيداري اسلامي بيش از هر چيز ديگر به استقلال مي‌ انديشند.

رئيس مجلس "انقلاب اسلامي را پديده اي متعلق به جهان اسلام دانست و با تاكيد بر اينكه انقلاب اسلامي پيشرو و پرچم دار جهان اسلام است، گفت: آمريكا براي اجراي برنامه خود با مقاومت ناشي از بيداري جهان اسلام ناشي از انقلاب اسلامي موجه است و همه جهان در انديشه و دل به ايران كه كشوري اسلامي ايجاد كرده به عنوان نقطه اميد مي نگرند.

حداد عادل متذكر شد: بايد در تصميم‌ گيري ها و برنامه ‌ريزي‌ ها بسيار وسيع‌ تر فكر كرده و آينده ‌نگرتر باشيم، زيرا سرافرازي اين كشور مايه اميد همه مسلمانان جهان است.

وي با اشاره به اينكه بايد بيش ازهر چيز به فكر قدرتمند كردن نيروي انساني بالقوه كشور باشيم ، اظهار داشت: مهم ‌ترين مساله در اين راه آموزش و پرورش است كه متاسفانه از آن غفلت شده است.

حدادعادل نسبت به در متن مسايل نبودن امر آموزش و پرورش و آينده آن ابراز نگراني كرد و با تاكيد بر لزوم توجه به اين بخش از كشور تصريح كرد: در دانشگاه ‌ها كار وسيعي داريم و بايد ارتباط آن را با صنعت و اقتصاد بيشتر كنيم و در عرصه سياست نيز كادر سازي و نيرو سازي كنيم.

وي با تاكيد بر اميد بخش بودن فعاليت هاي جمعيت ايثارگران و تشبيه اين تشكل سياسي اسلامي به مدرسه نيرو سازي براي نظام گفت: بايد به جاي انديشه رقابت و پيروزي‌ زود گذر، در فكر قدرتمند كردن جمهوري اسلامي باشيم.

رئيس مجلس در ادامه، ولايت فقيه را از همه دارايي هاي كشور ارزشمندتر دانست و متذكر شد كه بر پايه اين مفهوم است كه ملت ايران هماهنگ مي‌ شود و در يك مسير قرار مي‌ گيرد و هيچ كشوري نيست كه از نظر رابطه مردم با رهبري مبتني بر نظريه ريشه ‌داري چون ولايت فقيه باشد.

حداد عادل در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تحولات جهاني ، آنها را براي جمهوري اسلامي ايران اميد بخش دانست و افزود: آمريكا وارد افغانستان شد، اما آنچه مي ‌خواست حاصل نشد و بارزتر از آن در عراق گير افتاده است.

حدادعادل افزود: مردم عراق الگوي حضور در صحنه را از ايران آموخته‌ اند و توده هاي مردم در كشورهاي غير اسلامي نيز با الهام از انقلاب اسلامي به صحنه آمده ‌اند و به جاي مبارزات چريكي و ماركسيستي سه دهه پيش مطالبات استقلال ‌طلبانه خود را با حضور در صحنه به ثبت مي‌ رسانند.

وي با اشاره به سفر اخير خود به كشورهاي آمريكاي لاتين و استقبال با شكوه مردم اين كشورها از هيات ايراني خاطر نشان كرد: تحولات شگرفي در اين كشورها رخ داده و همه آنها اكنون خواستار روابط با ايران هستند.

رئيس مجلس گفت: امروز وضع جمهوري اسلامي از هر زمان ديگري در اين 27 سال بهتر است و هماهنگي بين نيروها تا اين اندازه برقرار نبوده است.

حداد عادل مجلس هفتم را مجلسي "بسيار خوب" توصيف كرد و افزود: گر چه افراد و دستگاه ها در كنار مزايا، معايبي نيز دارند، اما روح خدمت گزاري در اين مجلس موج مي‌ زند و در زمان بررسي لايحه بودجه 85 كل كشور نيز، در جهت تضعيف دولت به رقابت سياسي با آن نپرداخت، بلكه منافع ملي را در نظر گرفت.

وي افزود: دولت نيز دولت خدمت و كار است و من كه با دولت ‌ها از ابتداي انقلاب آشنا بوده ‌ام به صراحت اعلام مي كنم كه اين دولت در عرصه كار و خدمت قابل مقايسه با هيچ دولت ديگري نيست.

رئيس مجلس در پايان سخنان خود تاكيد كرد: گرايش ‌هايي در چند سال گذشته براي جدايي دين از سياست به وجود آمد، اما مردم آن را كنار گذاشتند.