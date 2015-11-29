به گزارش خبرگزاری مهر، گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی با عنوان بازی های روانی در روابط میان فردی با سخنرانی دکتر مهرنوش هدایتی برگزار می کند.

انسان ذاتا اجتماعی آفریده می ‌شود، و تجربه احساس ناامنی در بدو تولد او را به سمت ساخت تئوری وابستگی حیاتی به دریافت نوازش و توجه از سوی دیگران سوق می ‌دهد. برخی از افراددر طول زندگی و خصوصاً سالهای نخست کودکی این شانس را داشته ‌اند که مورد توجه کافی و تجربه احساس امنیت در بافت خانواده و جامعه قرار داشته باشند در نتیجه در بزرگسالی از این بانک نوازشی خود برای زندگی بهره گرفته و در تبادل سلامت توجه با دیگران قرار می ‌گیرند. اما بسیاری از افراد بنا به دلایل مختلف تجاربی از ترس از تنهایی و طرد و یا مورد توجه واقع نشدن دارند که موجب احساس ناامنی و وحشت عمیق درونی در دوران بزرگسالی آنها می ‌شود. از آنجا که کودک در خردسالی به این نتیجه می ‌رسد که دریافت هرنوع توجه و نوازشی بهتر از عدم دریافت آن است، در بزرگسالی همواره با راه انداختن انواع مختلفی از رویه ‌ها (بازی ‌های روانی) سعی در دریافت توجه و نوازش دارد. این بازی ‌های روانی در تمامی تعاملات میان فردی از جمله روابط زناشویی و خانوادگی، روابط سازمانی، مهمانی، روابط اجتماعی، روابط درمانی و ... وجود دارند. شناسایی بازی‌های زندگی، ریشه یابی، و خروج از آنها کمک شایان توجهی به رشد فردی و میان فردی خواهد کرد.

این نشست یکشنبه ۸ آذرماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲در محل سالن اندیشه واقع در بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی (۶۴)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.