به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، كميسون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي ايران در آخرين نشست خود اعتبارات عمراني بودجه پيشنهادي دولت را در سطح بيسابقه 40 درصد كاهش داد كه انتقاد دولتمردان را به دنبال داشت.
به نوشته فايننشال تايمز، احمد توكلي نماينده قدرتمند مجلس كه خود را پايبند به عقايد سياسي رييس جمهور ايران ميداند، به بودجه پيشنهادي دولت واكنش نشان داد و آن را تورمزا و مخالف با وعدههاي احمدينژاد خواند.
اين گزارش حاكي است، در حالي كه از روز گذشته فرصت 10 روزه مجلس براي تصويب بودجه پيشنهادي دولت آغاز شده است، برخي از نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي نسبت به اثرات افزايش فشارهاي تورمي بودجه و افزايش هزينههاي جاري آن انتقاد كردهاند.
فايننشال تايمز ميافزايد: احمدي نژاد رييس جمهور ايران كه شعار نخست وي بهبود وضع معيشت ايرانيها است، وعده داده است كه اعتبارات لازم براي توسعه پروژههاي عمراني جديد در سطح كشور را از صرفهجوييهاي حاصل از كاهش مصرف انرژي، افزايش صادرات و كاهش واردات مواد غذايي تامين خواهد كرد.
بر پايه همين گزارش، بودجه 214 ميليارد دلاري، 178 ميليارد يورويي و 123 ميليارد پوندي ايران براي سال مالي 1385 نسبت به رقم بودجه سال گذشته رشدي 27 درصدي نشان ميدهد.
فايننشال تايمز ميافزايد، بودجه دولت در ايران شديدا به درآمدهاي نفتي وابسته است و دولت قبلي كه با مازاد درآمدهاي نفتي مواجه شده بود با تاسيس حساب ذخيره ارزي سعي كرد از مصرف بيرويه درآمدهاي نفتي جلوگيري كند و مازاد درآمد را صرف توسعه پروژههاي زيرساختاري و بخش خصوصي نمايد.
منتقدان بودجه نخست دولت احمدي نژاد معتقدند دولت با افزايش قيمت نفت در بودجه قصد دارد مازاد درآمدهاي نفتي را صرف هزينههاي جاري كند. اين در حالي است كه دولت اعلام كرده هدفش از افزايش قيمت نفت در بودجه سال آينده افزايش سرمايهگذاري و ترغيب استقلال مالي در بخش صنعت و كشاورزي است.
فايننشال تايمز مينويسد، نكته جالب توجه درباره منتقدان سرسخت دولت ايران اين است كه اين منتقدان اعضاي احزاب مخالف كارگزاران و مشاركت نيستند، بلكه اصولگراياني هستند كه از لحاظ سياسي همسوي احمدي نژاد ميباشند و اكثريت پارلمان را در اختيار دارند.
اين گزارش ميافزايد، در حالي كه بسياري از صاحبنظران سياسي ايران خواهان كاهش تنشهاي ميان دولت و مجلس به علت فشارهاي سياسي به ايران و برنامه هستهاي آن هستند، مجلس با رد كردن سه گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت نفت عملا نشان داد كه پارلمان سرسختي براي دولت خواهد بود.
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