حکایت کنار آمدن با مرگ یک کودک در «لانه خرگوش»

فریبرز کریمی کارگردان نمایش «لانه خرگوش» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «لانه خرگوش» اجرایی جدید از گروه تئاتر بوهمی است که دو سال قبل در جشنواره تئاتر دانشگاهی اجرا و نامزد دریافت ۶ جایزه از این جشنواره شد. من این نمایش را برای پایان نامه ام نیز ارایه کردم و از همان موقع متقاضی اجرای عمومی نمایش در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان نیز شدم.

وی ادامه داد: این نمایش درباره دنی پسربچه ای است که در اثر تصادف می میرد و مرگش هم خیلی اتفاقی رخ می دهد. به این ترتیب که مادر درحال صحبت با تلفن است و پسربچه از آنجا که پدرش موقع خروج از خانه در را نبسته به دنیال سگش به خیابان می رود. جیسون نوجوان ۱۷ ساله ای است که در حال رانندگی است ناگهان می بیند که سگ دنی وسط خیابان می دود و او ناخواسته برای اینکه به سگ برخورد نکند با دنی تصادف کرده و باعث مرگ او می شود. اتفاقات نمایش از هشت ماه بعد از این حادثه رخ می دهد که هرکدام از اعضا خانواده قصد دارند به روش خودشان با این واقعه کنار بیایند.

کریمی یادآور شد: براساس این نمایشنامه فیلمی نیز با بازی نیکول کیدمن ساخته شده است. این نمایش رویکردی جهان‌شمول دارد و روابط بین آدم ها و سوءتفاهم هایی که بینشان به وجود می آید بسیار دقیق و درست نمایش می دهد. ما نیز در اجرای این نمایشنامه تلاش کردیم وفادار به متن عمل کنیم.

وی درباره شیوه اجرایی نمایش بیان کرد: برخلاف نمایشنامه، رویکرد ما در فضاسازی نمایش رویکرد رئالیستی صرف نیست. در این نمایش یک میز به مثابه آشپزخانه خانه و یک مبل به مثابه کل خانه گرفته شده است. با این دکور کم حجم کمپوزیسیون های متفاوتی را می سازیم و به جای وجه رئال نمایش وجه سمبیلک آن پررنگ شده است. در این نمایش تمام آکسسوارهای ما که زیاد هم هستند به فضا رنگ می دهند.

وی در پایان درباه نام نمایشنامه توضیح داد: خرگوش سمبل ورود به دنیای دیگر است. حتی در داستان «آلیس در سرزمین عجایب» آلیس از طریق خرگوش وارد سرزمین عجایب می شود. در پایان این نمایش از طرف جیسون نوجوانی که ناخواسته باعث مرگ پسربچه شده نامه ای به دست مادر او می رسد که در آن نامه جیسون مساله جهان های موازی را مطرح کرده است و جهان های موازی را به لانه خرگوش تشبیه کرده است. در اجرای این اثر نیز ما تلاش کردیم همین مساله جهان های موازی را پررنگ کنیم.

نمایش «لانه خرگوش» نوشته دیوید لیندزی ابر، ترجمه کیوان سررشته و کارگردانی فریبرز کریمی است که با همکاری گروه تئاتر بوهمی تا ۱۷ آذرماه هر شب ساعت ۲۰ در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه می رود. این نمایش درباره خانواده ای است که ۸ ماه است پسر چهار ساله اشان در اثر تصادف رانندگی مرده است و آنها هنوز مشغول دست و پنجه نرم کردن با این ماجرا هستند.

در این نمایش ۸۰ دقیقه ای بازیگرانی همچون شکیبا فدایی، مینا زمان، حسام محمودی، نوشین مسعودیان، سینا بالاهنگ به ایفای نقش می پردازند.