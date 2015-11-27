به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم نور در جریان بازدید از چزابه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توفیقی نصیب شد تا از مواکب راهیان عتبات عالیات زیارتی داشته باشیم. اجتماع و استقبال مردم به حدی خوب است که اصلا قابل وصف نیست.

وی افزود: مردم همگی به صورت خودجوش به دیدار حرم اهل بیت(ع) عزیمت می کنند. خوشبختانه خدمات دهی شهرداری اهواز در مرز چزابه خوب و واقعا قابل تحسین است.

مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان تصریح کرد: شهرداری های دیگر مانند شهرداری تهران و سایر شهرها نیز همگی در زمینه خدمات رسانی به زائران حسینی فعال هستند و همه این فعالیت ها قابل تقدیر و ستایش است.

نور بیان کرد: مشکل موجود در مرز چزابه این است که تعدادی از زائران ویزا ندارند، که خوشبختانه فرماندار دشت آزادگان قول داده تا در اسرع وقت مشکل این زائران را حل و فصل کند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه مردم به صورت خودجوش برای زیارت امام حسین (ع) راهی شده و این فرهنگ مذهبی را با اختیار خود انتخاب کرده اند.

مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه مردم هیچ نیازی به تبلیغات برای حضور در مراسم اربعین حسینی و زیارت کربلا ندارند، گفت: همه جهان چشم به مردم شیعه دوخته و حضور میلیونی زائران حسینی باعث شده که دشمنان اسلام هر روز و هر ساعت ناامیدتر شوند.