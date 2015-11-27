به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان عصر جمعه در نشستی با جمعی از دانش آموزان تحت پوشش کانون فرهنگی تربیتی خیریه اکبر تقوی دامغانی در محل دفتر خود ضمن تقدیر از خدمات و زحمات این خیر نیکوکار در احداث و راهاندازی این کانون اظهار داشت: این اقدام گام مهمی درزمینهٔ رشد و ارتقاء نوجوانان شهرستان است.
وی اضافه کرد: کشف استعدادها و توانمندیها یا باید توسط خود نوجوانان صورت گیرد یا با شرکت در کلاسها و انجام فعالیتهای خاص خارج از مدرسه و کمکمربیان زمینه بروز و شکوفایی استعداد آنها فراهم شود.
نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: داشتن هدفهای بزرگ و والا میتواند اولین قدم در پیروزی باشد و هدف خدمترسانی به مردم و مفید بودن برای جامعه در تعالی اهداف مهم و اثرگذار است.
رستمیان اشاره ای نیز به جایگاه مجلس و قانونگذاری داشت و افزود: حضور نمایندگان مردم از هر نقطهای از کشور در مجلس نشان از مشارکت تکتک افراد در تصمیمگیری کلان مملکت دارد و یک نماینده موظف است مشکلات حوزه انتخابیه خود را در کنار قانونگذاری تا جای ممکن مرتفع کند و با سوق دادن بودجههای لازم به سمت شهرستان، راهگشای مشکلات مردم، شهر و زمینه ترقی آن باشد.
وی با یادآوری اینکه کشور ما دارای معیار خاص و حکومت آن بر پایه احکام و قوانین الهی بنیانگذاری شده است، اظهار داشت: دشمنان ما تلاش های فراوانی برای سوءاستفاده از منابع کشور ما میکنند و پیوسته در پی آسیب رساندن به ملت ما هستند.
نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ملت ولایتمدار ما با بصیرت تمام حرمت خون شهیدان را با تمام فشارهای داخلی و خارجی نگه داشته اند و با توجه به وجود تحریمها در زمینه های مختلف و خصوصا خودکفایی قدمهای مهمی برداشته است.
رستمیان خاطرنشان کرد: برای دولت هم الزاماتی تعیینشده است، که میتوانند با رعایت آن وارد میدان شود تا بتواند در راهگشایی و عبور از تحریمهای بینالمللی و فعالیت در مبادلات اقتصادی گام بردارد.
وی با اشاره به جنایات گروههای تروریستی تکفیری و داعش در منطقه افزود: این گروهها که با نام اسلام وارد میدان شدهاند درست در نقطه مقابل اسلام هستند و در راستای اهداف کشورهایی چون انگلیس که قصد اختلاف بین شیعه و سنی را دارند حرکت می کنند.
نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی در خاتمه گفت: داعش سعی در اضمحلال اسلام دارد لذا امت اسلامی باید با اهداف این گروهها آشنا و با آنها مبارزه کند.
