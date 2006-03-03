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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۵۱

سريلانكا اعلام كرد:

ايران حوزه نفتي سريلانكا را توسعه مي‌دهد

ايران حوزه نفتي سريلانكا را توسعه مي‌دهد

وزير حمل و نقل و توسعه منابع نفتي سريلانكا اعلام كرد: دو كشور ايران و امارات براي توسعه حوزه‌هاي نفتي سريلانكا اعلام آمادگي كرده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از نشريه مردم چين،‌ "فوزيه" وزير حمل و نقل و توسعه منابع نفتي سريلانكا با بيان مطلب فوق اعلام كرد: در طول سفر اخير وي به خاورميانه دو كشور ايران و امارات متحده عربي آمادگي خود را براي ارائه كمك‌هاي كارشناسي و فني براي توسعه منابع نفتي سريلانكا اعلام كردند.

وي افزود: در طول مذاكرات با وزير نفت ايران وي موافقت خود را با اعزام گروهي از كارشناسان نفتي اين كشور به سريلانكا به منظور ارائه كمك‌هاي كارشناسي و فني در كاوش و توسعه منابع نفتي سريلانكا اعلام كرد.

همچنين ايران براي شركت در مناقصه‌هاي مربوط به كاوش منابع نفتي سريلانكا كه طي شش سال آينده صورت خواهد گرفت، اعلام آمادگي كرده است.

به گفته فوزيه، امارات نيز با اعزام كارشناسان نفتي به سريلانكا براي فعاليت در زمينه حفاري چاه‌هاي نفت موافقت كرده است.

اين گزارش حاكي است، دولت سريلانكا اواخر سال گذشته ميلادي از كشف يك حوزه نفتي بزرگ در نواحي ساحلي اين كشور خبر داد و قرار است عمليات كاوش و حفاري آن ازسال 2007 آغاز شود.

کد مطلب 297992

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