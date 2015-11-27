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۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۴۰

استفاده چندباره رژیم سعودی از «بمب‌های خوشه‌ای» علیه مردم یمن

استفاده چندباره رژیم سعودی از «بمب‌های خوشه‌ای» علیه مردم یمن

جنگنده های رژیم آل سعود برای چندمین بار طی ماه های اخیر مناطقی در یمن را به وسیله تسلیحات ممنوعه از جمله بمب های خوشه ای بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به تجاوز وحشیانه خود به مردم بی دفاع یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این تجاوزها جنگنده های سعودی منطقه «الشریجه» واقع در استان لحج یمن را چند بار بمباران کردند.

رسانه های عربی اعلام کردند سعودیها در حمله به این منطقه از بمب های ممنوعه خوشه ای علیه مردم یمن استفاده کرده اند.

از سوی دیگر، حملات تلافی جویانه ارتش و نیروهای مردمی یمن به مواضع رژیم آل سعود در پاسخ به تجاوزهای این رژیم همچنان ادامه دارد.

استفاده جنگنده های سعودی از بمب های ممنوعه در یمن در حالی صورت می گیرد که پیشتر چند سازمان حقوق بشری درباره استفاده از این نوع تسلیحات علیه مردم بی دفاع یمن هشدار داده بودند.

کد مطلب 2979921

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