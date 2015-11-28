رانندگی در هوای بارانی

خبرگزاری مهر-

رانندگی در شرایط بارانی،‌ ویژگی های خاص خود را دارد. در این شرایط به دلیل كاهش اصطكاک سطح اتكای لاستیك خودروها با زمین،‌ سرعت جریان ترافیك به حداقل میرسد و از طرف دیگر به علت شرایط بارانی بسیاری از شهروندان به استفاده از خودروهای شخصی تمایل بیشتری پیدا می كنند كه این امر موجب افزایش حجم ترافیك میشود؛‌ علاوه بر این در شرایط بارانی تصادفات متعددی به وقوع می پیوندد كه جریان ترافیك را غیر عادی میکنند. این در حالی است كه سطح راهها دچار آب گرفتگی شده كه به نوبه خود بر جریان روان ترافیك تأثیر میگذارد؛ كاهش محدوده دید، از دیگر مشكلاتی است كه رانندگان را تهدید كرده و لزوم احتیاط و دقت بیشتر آنان را ایجاب میكند.

بنابراین توصیه می شود كه شهروندان محترم، در این مواقع از سفرهای غیر ضروری اجتناب کرده و حتی الامكان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نمایند، حتماً‌ با سرعت مطمئنه رانندگی نموده و فاصله طولی و عرضی مناسب با خودروهای جلو و مجاور خود را بیش از پیش حفظ نمایند، هنگام شروع بارندگی سطح آسفالت بسیار لغزنده است بنابراین از ترمز زدنهای ناگهانی در این شرایط جداً پرهیز کنند؛ از سلامت برف پاك كن ها و از پر بودن مخزن آب شیشه شورها اطمینان داشته باشند. از تغییر مسیرهای ناگهانی به علت وجود آبگرفتگیها جداً اجتناب كنند، از توقفهای بی مورد كه منجر به سد معبر و تغییر مسیر رانندگانی شود خودداری كنند. رانندگان باید بیش از پیش به عابران پیاده توجه نموده و طوری رانندگی نمایند كه ضمن رعایت حق تقدم عبور، از پاشیده شدن آب و گل و لای بر روی آنها جلوگیری کنند؛ به دلیل كاهش محدوده دید، با روشن نمودن چراغهای كوچك، احتمال وقوع حادثه را به حداقل برسانند.