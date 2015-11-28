برای پیروزی مقابل نماینده والیبال زاهدان آماده هستیم

احسن الله شیرکوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه تیم متین در هفته نهم لیگ برتر والیبال به مصاف تیم گوهر کویر زاهدان می رود، افزود: متین در دو دیدار گذشته به دلایل مختلف امتیازات را از دست داد اما تلاش داریم تا در دیدار مقابل نماینده زاهدان به یک پیروزی سه امتیازی دست پیدا کنیم.

ملی پوش سابق تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: پس از دیدار با سایپا، کادر فنی بر روی مسائل روحی تیم کار کردند و اکنون تیم متین صالحین در وضعیت خوبی قرار دارد.

شیرکوند اضافه کرد: امیدوارم روز یکشنبه هواداران و علاقه مندان به والیبال با حضور در سالن شهید گلعباسی به تشویق تیم خود بپردازند تا بتوانیم بار دیگر دل مردم را شاد کنیم.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه نباید نماینده زاهدان را دست کم گرفت، تصریح کرد: به همین خاطر با تمام توان وارد زمین شده و به دنبال کسب هر سه امتیاز این دیدار خواهیم بود.