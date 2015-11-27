قتل زن جوان به دست شوهر شیشه ای/تشریح جزئیات جنایت

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه صبح پنج شنبه خانواده ای هراسان در تماس با پلیس ۱۱۰، از قتل زن جوانی به دست شوهرش خبر دادند.

با اعلام این خبر، بلافاصله اکیپی از ماموران کلانتری ۱۱۵ رازی در محل حادثه حاضر شدند. با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد زن جوان ۲۴ ساله با استفاده از جسم برنده به قتل رسیده و قاتل که همسر اوست از محل حادثه متواری شده است.

با اعلام خبر قتل زن جوان به بازپرس، تحقیقات درباره علت قتل زن جوان در دستور کار قرار گرفت. باجناق قاتل که در صحنه قتل حضور داشت به ماموران گفت: شب گذشته دور هم جمع شده بودیم تا شام بخوریم اما باجناقم که مردی ۳۲ ساله و همیشه در حال کشیدن شیشه است سر سفره شام حاضر نشد و رفت تا قبل از شام شیشه بکشد همین موضوع باعث شد تا خواهر زنم، به سراغش برود. زن و شوهر با هم بحث کردند و دعوا راه افتاد. بعد از صرف شام قرار شد در منزل آنها بمانیم.

صبح فردا من طبق معمول ساعت ۸ سر کار رفتم، من و باجناقم با هم همکار هستیم، اما او گفت خسته است و یک ساعت بعد از من سرکار می آید، به این صورت من سر کار رفتم و دیگر بقیه ماجرا را نمی دانم.

زمانی که همسرم با من تماس گرفت و به من داستان کشته شدن خواهرش را گفت، فکر کردم دوباره دعوای زن و شوهری است و او دروغ می گوید. من هم مجبور شدم سریع خودم را به خانه برسانم که وقتی سر رسیدم که دیگر دیر شده بود و باجناقم در گوشه ای از حیاط داشت شیشه می کشید، می خواستیم جلوی او را بگیریم که فرار نکند اما او چاقو داشت و همین باعث شد ما بگذاریم او برود، وقتی که داشت می رفت گفت به خانه می روم و از همسر من هم خواست که با او به خانه اش برود .

پس از شنیدن اظهارات شوهر خواهر مقتول، بازپرس کشیک بلافاصله دستور داد ماموران نیروی انتظامی با همراهی باجناق قاتل، به خانه مقتول رفته و او را دستگیر کنند. با رسیدن ماموران به محلی که گمان می دادند قاتل در آنجا پنهان شده است، متوجه شدند قاتل بعد از برداشتن مقداری پول، از محل متواری شده است .

در حالی که تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل فراری ادامه داشت، ماموران کلانتری ۱۱۵ رازی در تماس با بازپرس اعلام کردند قاتل فراری با مراجعه به کلانتری به قتل همسر جوانش اعتراف کرده است.

به دستور بازپرس کشیک قتل پایتخت متهم برای بازجویی های تکمیلی در اختیار کاراگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.