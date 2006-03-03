خمير شدن سي ميليارد ريال كتاب صحت ندارد

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با ارسال نمابري به خبرگزاري مهر اعلام كرد : « عطف به چاپ خبري در مورخ 7/12/84 تحت عنوان " مقررات كنوني مميزي كتاب نياز به بازنگري دارد " به استحضار مي رساند در بخشي از اين خبر در مصاحبه با جناب آقاي دكتر افروغ {رئيس }كميسيون فرهنگي مجلس شوراي { اسلامي } اشاره شده است كه بر اساس برخي از اخبار 30 ميليارد ريال كتاب توسط وزارت ارشاد خمير شده است بدين وسيله اعلام مي گردد اين خبر مزبور صحت نداشته و قويا تكذيب مي شود . »



توضيح خبرگزاري مهر :

در خبر مورد اشاره ، خبرنگار "مهر " از رئيس كميسيون فرهنگي مجلس به عنوان فردي كه در جايگاه بالايي از نظر دسترسي به اخبار و رويداد هاي فرهنگي كشور قرار دارد ، در مورد انتشار برخي اخبار در مورد خمير شدن كتابها پرسيده است و دكتر افروغ هم صحت چنين خبري را موكول به نظر مسئولين وزارت ارشاد كرده و خود را نسبت به اين موضوع بي اطلاع اعلام مي كند .