سکوهای المپیک خالی از ورزشکاران آذربایجان شرقی

خبرگزاری مهر – گروه استانها: طی سالهای گذشته در آذربایجان شرقی ورزشکاران بیشماری در سطح دنیا درخشیدند، اما پس از تحمل رنج های فراوان و تلاشهای شبانه روزی برای کسب مدال و افتخار آفرینی برای وطن با بیحمایتی و بیتوجهی مسئولان مواجه شدند و به دنبال شغلی برای تامین نیازهای اقتصادی خود رفتند و همانند ستاره درخشان در آسمان ورزش استان برای همیشه خاموش شدند.
درحال حاضر اکثر ورزشکاران آذربایجان شرقی به علت مشکلات اقتصادی شخصی خود حتی به شغل دستفروشی نیز اکتفا میکنند، بدون آنکه کسی به این موضوع حساسیت و یا دغدغهای نشان دهد.
متاسفانه در کشور ما و همچنین در استان تنها حمایت اصلی از ورزش فوتبال است؛ در حالیکه رشتههای ورزشی گروهی و انفرادی بهترین زمینه برای سرمایهگذاری و کسب مدال در المپیک هستند.
کشتی و دو ومیدانی در کنار تکواندو شانس بیشتری درکسب سهمیه المپیک و اختصاص مدالهای این دوره از رقابتها را دارند و در این برهه زمانی ضرورت دارد که مسئولان تا دیر نشده از ورزشکاران ملی و استانی حمایتهای لازم را به عمل بیاورند.
حمایت مالی از ۲ ورزشکار المپیکی آذربایجان شرقی
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شانس دو ورزشکار نامدار استان برای کسب سهمیه المپیک اظهار داشت: پرویز هادی در رشته ورزشی کشتی سنگین و سجاد هاشمی در رشته دوومیدانی شانس کسب سهمیه المپیک را بیشتر از سایر ورزشکاران استانی در رشتههای مختلف ورزشی دارند و ما امیدواریم این دو ورزشکار استان بتوانند با کسب مدال در سکوی قهرمانی این مسابقات بایستند.
میرمعصوم سهرابی از تامین مالی و شغلی این دو ورزشکار خبرداد و افزود: با استفاده از توان اسپانسرها و تامین مالی و شغلی این دو ورزشکار می خواهیم پرچم جمهوری اسلامی ایران نیز در میان پرچم سایر کشورهای دنیا بالا رود.
وی با اشاره به اقدامات سازمان ورزش شهرداری تبریز در خصوص استعدادیابی در ردههای سنین پایینتر گفت: باانجام این اقدامات و استعدادیابی در تمام رشتههای ورزشی از جمله تکواندو و کاراته افتخاراتی را بهجمع افتخارات ورزش استان اضافه کنند.
سهرابی اضافه کرد: شهرداری و شورای شهر تبریز برای حضور ورزشکاران در مسابقات المپیک سرمایهگذاریهای لازم را انجام داده و ازآنها حمایت میکنند.
سجاد هاشمی تنها دونده آذربایجانشرقی در المپیک
رئیس هیئت دو ومیدانی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سجاد هاشمی در رشته ورزشی دو ومیدانی تنها ورزشکاری است که شانس حضور در مسابقات المپیک را دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه بنده مدت کوتاهی است که به سمت رئیس هیئت دوومیدانی استان منصوب شدم اما تلاش کردم که سجاد هاشمی ورزشکار تبریزی که به دلایلی از این شهر رفته بود را به آغوش شهر خود بازگردانم و از تجربه و دانش اساتید دانشگاه در رابطه با تغذیه این ورزشکار بهره مند شویم.
رحمت الله شاهمرادپور ابرازداشت: امیدواریم سجاد هاشمی بهترین دونده تبریزی بتواند بعداز کسب سهمیه المپیک جزو هشت نفر اول مسابقات المپیک بوده و بتواند مدال طلایی مسابقات رابه خود اختصاص دهد و نام ایران را بار دیگر در مسابقات المپیکی زنده نگه دارد.
آذربایجان شرقی در کشتی المپیک مدال طلایی ندارد
رئیس هیئت کشتی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ورزشکاران استان ما در مسابقات المپیکی ورزش کشتی مدال طلایی ندارند، اظهار داشت: تاکنون استان ما در مسابقات مختلف آسیایی و بینالمللی مدالهای طلا و نقره بهدست آورده است اما مدال طلای مسابقات را کسب نکرده است.
اکبر وظیفهخواه ادامه داد: پرویز هادی یکی از کاندیداهای استان است که خواد را برای کسب سهمیه المپیک و حضور در سکوی قهرمانی آماده میکند و امیدواریم باکسب این سهمیه بتواند صاحب مدالهای ارزشمندی برای کشور عزیزمان ایران باشد.
وی گفت: هیئت کشتی استان جلساتی را با رئیس فدراسیون کشتی کشور برگزار کرده که امیدواریم پیشبینیهای ما برای موفقیت پرویز هادی تنها کاندیدای استان در مسابقات المپیک به نتیجه درخشانی برسد.
وظیفهخواه خاطرنشان کرد: پرویز هادی در مسابقات آسیایی به علت شکستگی مچ پا نتوانست مدال طلای رقابتها را به خود اختصاص دهد و او تنها به کسب مدال برنز بسنده کرد.
وی همچنین در ادامه با بیان اینکه در آذربایجان شرقی در رشته ورزشی کشتی پنج ملی پوش وجود دارد، اظهار داشت: پرویز هادی حدود ۹ سال است که در اردوهای تیم ملی حضور دارد و تلاش خود را برای تثبیت خود در رشته ورزشی کشتی کشور به کارگرفته است.
وظیفه خواه تصریح کرد: ورزشکاران دیگر استان نیز درمرحله رقابت برای مسابقات کشوری و ملی هستند و تنها حضور پرویز هادی در اردوهای تیم ملی کافی نیست، مسئولان باید با حمایتهای لازم از این ورزشکار نام آور استان او را به مقام واقعی خود برسانند.
وی همچنین در ادامه بابیان اینکه ورزشکاران آذربایجان شرقی در المپیک هنوز به مدال طلا دست نیافتهاند، افزود: ورزشکاران اردبیل، آذربایجان غربی و زنجان استانهای شمالغرب کشور در رشته ورزشی کشتی مدال طلا را کسب کردهاند اما تنها از استان ما یوسف کرمی تکواندو کار میانهای توانسته مدال طلای المپیک را به خود اختصاص دهد.
داشتن شغل یک نیاز مشترک میان ما انسانهاست، متاسفانه در کشور ما به ورزش نگاه شغلبودن وجود ندارد و به رشتههای ورزشی غیرفوتبالی اهمیت ناچیزی داده میشود، ورزشکاران ما نیز توان خود را بهجای صرف در میدان رقابت در شغلی آبرومند و برخی اوقات نیز کاذب صرف میکنند.
تنها حمایت از یک یا دو ورزشکار دردی از مشکلات جامعه ورزشکاران دوا نمیکند و باید تمام نهادها، سازمانها و دستگاههای اجرایی با همکاری یکدیگر از پتانسیل قوی موجود در آذربایجان شرقی در زمینه ورزشی بهرهمند شوند.
خبرنگار: زهرا ناصران
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