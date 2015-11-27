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۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۰۷

لاوروف مطرح کرد؛

تعلیق قانون «لغو روادید» برای شهروندان تُرک

تعلیق قانون «لغو روادید» برای شهروندان تُرک

وزیر خارجه روسیه در سخنانی از تعلیق قانون «لغو روادید» برای شهروندان تُرک از آغاز سال میلادی آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، واکنش های سیاسی و اقتصادی روسیه به اقدام ترکیه در سرنگونی جنگنده روسی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرد که این کشور قصد دارد از آغاز سال ۲۰۱۶ قانون «لغو روادید» برای شهروندان ترک را به حالت تعلیق درآورد.

وزیر خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدام ترکیه در سرنگونی جنگنده روسی تصریح کرد: اقدام ترکیه نشان داد که این کشور به هیچ وجه به قوانین بین المللی پایبند نیست.

وی در ادامه اظهار داشت: در این میان بسیار جای تعجب دارد که برخی از کشورهای غربی و غیر غربی که بویی از دموکراسی و اصول دموکراتیک نبرده اند از لزوم پایبندی به قوانین بین المللی سخن می گویند.

لاوروف همچنین در اظهارنظری طعنه آمیز تصریح کرد: از گسترش تروریسم در ترکیه بسیار نگران هستم، زیرا خاک این کشور محل عبور و مرور تروریست ها شده است.

کد مطلب 2979947

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