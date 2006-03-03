رشته كارشناسي ارشد اخلاق پزشكي راه اندازي مي شود

دكتر باقر لاريجاني در گفتگو با خبرنگار "مهر" در پاسخ به اين پرسش كه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخيراً اعلام كرده است كه دوره پزشكي ايراني - اسلامي و دوره اخلاق پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد ايجاد مي شوند روند كار در اين زمينه چگونه بوده است گفت: بيشتر مواد و مضامين رشته اخلاق پزشكي و همچنين كتب درسي آن تدوين شده اند.

رئيس مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي افزود: با دانشگاه قم، دانشگاه تهران و دانشكده هاي فلسفه و الهيات و همينطور مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي گفتگوهايي صورت گرفته كه از سال آينده بتوانيم اولين گروه از دانشجويان رشته اخلاق پزشكي را پذيرش كنيم.

دكتر لاريجاني چندي پيش در گفتگو با "مهر" اعلام كرده بود: آينده اخلاق پزشكي آينده اي مبهم و پيچيده نيست. ما در اين چندساله با تأسيس مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي تلاشهايي جدي را صرف كرده ايم و تاكنون افرادي نيز در اين رشته آموزش ديده اند و بزودي شاهد پذيرش نيروهاي جديد نيز خواهيم بود. لذا تمام تلاش خود را براي راه اندازي رشته اخلاق پزشكي كه به صورت رشته اي دانشگاهي و مستقل باشد، خواهيم كرد.