نشست بررسی شعر و مشاعره کودک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست که جمعه شب در ادامه برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب فارس برگزار شد دکتر آذر درخصوص نقش شعر و شاعری در میان مردم و اقشار مختلف سخن گفت و به ویژگی های شعر حافظ و سعدی پرداخت.

در بخشی از این نشست که همراه با حضور جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی دکتر کاووس حسن لی، استاد دانشگاه شیراز برگزار شد به شعرخوانی پرداخت و قطعاتی از سروده های خود را به حاضران ارایه کرد.

در ادامه این نشست اعضای انجمن نگاه پنجشنبه به خواندن شعر پرداختند و کودکان شیرازی با استفاده از اشعار حافظ و شعر شیرازی به هنرنمایی پرداختند.

شعر در دوره کنونی بسیار جذاب و شیرین است

در بخش دوم این نشست که با استقبال مردمی روبه رو شد دکتر آذر در رابطه با شعر امروز، گفت: شعر در دوره کنونی بسیار جذاب و شیرین است، اما ایراد جوانان و نسل نو شاعر ما این است که پشتوانده علمی ندارند. باید شاعران جوان به شناخت استوانه های ادبی کشور خودشان اهتمام بورزند.

وی با بیان اینکه شاعران جوان و نوجوان پشتوانه های علمی ناچیزی دارند، تاکید کرد: چنانچه شعرهای چاپ شده ممکن است کسی نخرد و ناشر زیان ببیند اما ناشرانی هستند مانند انتشارات نوید شیراز توجه ویژه ای به شعر دارند که ستودنی است.

آذر شعر را یک تجربه دانست و با اشاره به نقش ادبیات ایران در جهان، گفت: هرگاه سخنی از ادبیات به میان می آید نام شیراز و ایران در صدر فهرست قرار می گیرد.

وی به باغ های شیراز هم اشاره کرد که پرتلالوترین نقاط جهان اند که مستشرقین درباره آن سخنها رانده اند. از این رو ابراز امیدواری کرد: شهرداری ها باغهای باقی مانده شیراز را در جهت کسب منافع مادی نابود نکنند.

این چهره برجسته ادبیات امروز سه شهر ایران را مشتی در نمای درشت عنوان کرد و گفت: در شعر، شیراز و نیشابور و در دیگر هنرها هم اصفهان، شیراز و نیشابور شناخته می شوند.

تمامی ادبیات در غرب منطبق بر جاودانگی است

وی همچنین اشاره کرد: ادبیاتی در جهان به نام جاودانگی شهره است که تمامی مفهوم ادبیات در غرب منطبق بر آن است.

آذر ادامه داد: اگر شاعرانی نظیر حافظ و مولوی ماندگار می باشند از برای جاودانگی شعر است.

چهره ماندگار ادبیات ایران با تشریح اینکه منظور حافظ و مولوی از «آن» از خود بی خویشی است، ادامه داد: «آن» لحظه لحظه ای است که تجلی فطری می یابد.

آذر به کمرنگی میزان مطالعه کتاب هدر میان خانواده ها هم اشاره کرد و گفت: در گذشته درحالی خانواده ها به قصه ها و متل ها توجه داشتند که قصه های کلیله و دمنه برای بچه ها گیرایی داشت. اکنون حتی برای استادان ادبیات دانشگاه ها اقدام به خواندن کتاب نمی کنند. امروزه رمان خواندن هم فراموش شده است. در حالیکه قصه گویی از دوران صفویه کسب وکار محسوب می شد و از پدر به پسر می رسید، گرچه قصه گویی حتی از دوران اسلام وجود داشته است.

در پایان این نشست عنوان شد که طرح میراث ماندگار کتاب که از ابتدای هفته کتاب به اجرا در آمده بود مجددا با اهدا 500 جلد کتاب به بازدیدکنندگان در چهاردهمین نمایشگاه کتاب فارس توسط دکتر اسماعیل آذر، مدیر اجرایی نمایشگاه به واسطه موسسه فرهنگی و هنری آوای اندیشه فارس به عنوان مجری طرح ادامه یافت.

در قالب این طرح مخاطبان کتاب پس از خواندن آثار، آن را در اختیار دیگر علاقه مندان کتاب خواهند گذاشت.

نشست های تخصصی چهاردهمین نمایشگاه کتاب فارس شنبه نیز با برپایی 2 عنوان ادامه می یابد.