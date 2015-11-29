اگر نياز مالی نداشتم هيچگاه كشتی نمی گرفتم!

مسعود اسماعيل پور آزادكار وزن ۶۵ كيلوگرم تيم بيمه رازي كه دو باخت سوال برانگيز را در رقابتهاي جام باشگاه هاي جهان متحمل شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطمئنا باشيد من و برخي از ملي پوشان حاضر در اين رقابتها اگر نياز مالي نداشتيم هيچگاه با اين وضعيت جسمي و آمادگي به ميدان نمي رفتيم تا اينگونه نتيجه بگيريم.

وي تصريح كرد: به هيچوجه در حد و اندازه هاي رقابتها نبودیم اما فقط و فقط به دليل بحث مالي به ميدان رفتیم كه خدا را شكر در نهايت توانستيم قهرمان شويم.

آزادكار عنوان‌دار تيم ملي در پاسخ به اين سوال كه آيا قصد تغيير وزن دارد يا خير، افزود: چنين تصميمي ندارم چون وزن من جزو اوزان المپيكي است و بايد تمام سعي و تلاشم را معطوف وزن اصلي يعني ۶۵ كيلو كنم. مطمئنا اين مسابقات تلنگري به من بود تا هر چه بيشتر تمرين كنم و به حد و اندازه هاي هميشگي خودم برسم.

اسماعيل پور پس از قهرماني تيم بيمه رازي در رقابتهاي جام باشگاه هاي جهان خاطر نشان كرد: رقابتهاي مذكور از سطح كمي و كيفي خوبي برخوردار بود و برخي چهره هاي داخلي و خارجي رقابت حساس و جذابي را به نمايش گذاشتند.

وي در خاتمه افزود: با تمام توان در اردوهاي تيم ملي به تمرينات سنگين و پر فشار خواهم پرداخت تا بتوانم به هدف اصلي ام يعني حضور در بازيهاي المپيك و جبران ناكامي المپيك قبلي دست يابم. هر چند كه مي دانم رسيدن به اين هدف راه پرفراز و نشيبي دارد كه بايد با اراده و تلاش فراوان آنرا طي كنم.