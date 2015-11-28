به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تجاری سازی محصولات دانش بنیان فضایی، ارتقا كيفيت محصولات فضایی، برای قرار گرفتن در زنجيره تامين جهانی و صادرات به كشورهای ديگر تفاهم نامه ای سه جانبه ای در این خصوص منعقد شد.

این تفاهم نامه بین مركز ملی فضايی ايران، شركت صنايع الكترونيک ايران (گروه فضايی صاايران) و اتحاديه صنايع هوايی و فضايی ايران (گروه صهفا ماهواره) منعقد شد. هدف این تفاهم نامه برای مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی در زمینه تجاری سازی محصولات است.

مجید رحیمی، مدیر عامل صهفا ماهواره، در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در قالب این تفاهم نامه، سیستم ها و زیرسیستم های فضایی توسط صهفا ماهواره تولید می شوند. تست این محصولات، در گروه فضایی صاایران انجام می گیرد و سپس مجوزهای محصول اخذ می شوند.

وی با بیان اینکه بعد از گذراندن این مراحل، محصولات فضایی به مرحله تجاری سازی و صادرات به کشورهای دیگر می رسند، افزود: همچنین مرکز ملی فضایی برای انجام امور اجرایی و تست ها از این مراحل حمایت خواهد کرد.

به گفته وی، صهفا ماهواره، اولین کنسرسیوم فضایی کشور، متشکل از ۳۰ شرکت خصوصی است که هدف از تشکیل آن ورود به پروژه های بزرگ فضایی کشور است.

وی عنوان کرد: این کنسرسیوم به طور اختصاصی اداره می شود و در زمینه طراحی و ساخت سامانه های فضایی فعالیت می کند.

این تفاهم نامه در حاشیه ششمین نمایشگاه صنایع هوایی و فضایی ایران با حضور رئیس مرکز ملی فضایی منعقد و از برند «اميد صهفا» كه برای صادرات محولات فضايی طراحی شده است، رونمایی شد.