ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بعيد به نظر مي رسد

رشيد جلالي جعفري در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در كرج افزود: حتي اگر چنين اتفاقي هم بيفتد ايران در شوراي امنيت نيز حقانيت صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي خو را ثابت خواهد كرد و هيچ مورد سئوال برانگيزي براي آنان باقي نخواهد گذاشت.

وي خاطرنشان كرد: هيچ نقطه ابهامي در فعاليت هاي هسته اي ايران وجود نداد و ايران همچنان به شفاف سازي تحقيقات هسته اي براي دستيابي به حق مسلم ملت ادامه مي دهد.

نماينده مردم كرج و اشتهارد در مجلس اظهار داشت : برغم آنكه ايران همكاريهاي داوطلبانه خود را با آژانس قطع كرده است، بازرسان آژانس بين المللي انرژي هسته اي در ايران حضور دارند و فعاليت هاي هسته اي ايران زير نظر آنان انجام مي گيرد.

وي با تشريح موقعيت بين المللي و منطقه اي ايران يادآور شد: ايران به لحاظ ديپلماسي موقعيت مطلوبي دارد و با وجود وقت گذراني هاي تروئيكاي اروپايي و رايزني هاي مداوم آمريكايي وضع ايران در جهان مناسب است.

جلالي جعفري با اشاره به كم اثر بودن تحريم عليه ايران در صورت تصميم شوراي امنيت تصريح كرد: تحريم عليه ايران بيش از هركس به ضرر آمريكا و اروپاست و ايران با تجربيات گرانبهايي كه از سالهاي جنگ در اين زمينه دارد، دچار مشكل چنداني نخواهد شد.

اين نماينده مجلس، گزارش اخير البرادعي در مورد ايران را منصفانه ندانست و گفت: اين گزارش مبناي قانوني ندارد زيرا در فعاليت هاي هسته اي ايران هيچ مورد تخطي از قوانين NPT مشاهده نشده و هر كدام از كشورها كه نسبت به اين موضوع دچار ابهام هستند، مي توانند نمايندگان خود را براي بررسي به ايران بفرستند.

جلالي با بيهوده شمردن تلاش آمريكا براي ايجاد جوي منفي عليه فعاليتهاي هسته اي ايران يادآور شد: آمريكا و اروپايي ها مسئله اي كاملا علمي و تحقيقاتي را به بازي هاي سياسي كشاندند و اين مسئله از چشم جهانيان دور نخواهد ماند ؛ زيرا دنياي امروز با 20 سال پيش بسيار متفاوت است.

وي در پايان دستيابي به فن آوري هسته اي صلح آميز را پشتوانه ملت ايران و سرمايه نسلهاي آينده خواند و تاكيد كرد: محال است ايران بتواند تحقيقات هسته اي خود را متوقف كرده يا آنها را كنار بگذارد.