طرح شهاب در مدارس ابتدایی استان زنجان برگزار شد

اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر به اجرای دوره آموزشی طرح شهاب به مدت دور روز در استان زنجان اشاره کرد و افزود: این طرح مختص مدیران و آموزگاران دوره چهارم ابتدایی بود.

وی با بیان اینکه دو دوره پیش بینی شده که دوره اول به مدت ۳۴ ساعت برای آموزگاران و ۱۶ ساعت برای مدیران مقطع چهارم ابتدایی برگزار شد، تاکید کرد: طرح شهاب با هدف شناسایی استعدادهای برتر و به مرحله شکوفایی رساندن برگزار می شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: به منظور اجرای موفق طرح شهاب، آموزگار با استفاده از روش های فعال تدریس و ارایه پروژه های علمی در کلاس درس، استعدادها را شناسایی می کند.

بیات تاکید طرح شهاب را بر شناسایی و هدایت استعدادهای لازم و رسیدن به شکوفایی ذکر کرد و تصریح کرد: معلمان آموزش دیده در مقطع ابتدایی با شناسایی استعدادهای برتر در بین دانش آموزان خود اجرای این طرح را بر عهده خواهند داشت.

وی در خاتمه با یادآوری اینکه در یک بازه زمانی ۱۰ ساله باید طرح و نگاه شهاب برگزار شود، افزود: این طرح از پایه چهارم دوره ابتدایی شروع و تا پایان دوره دوم متوسط ادامه یافته و در سالهای بعد منجربه شناسایی شخصیت های برتر در هر زمینه می شود.