آزادي بيان فقط براي افراد فاسد نگران كننده است / حضور ملت بهترين ضامن موفقيت در استفاده صلح آميز از انرژي هسته ‌اي است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حدادعادل كه صبح امروز در حاشيه سومين كنگره جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، در پاسخ به سئوالي در خصوص افزايش نظارت بر فعاليت اصحاب رسانه و وبلاگ ها گفت: نظارت به معناي ايجاد محدوديت نيست.

وي هرج و مرج و افسار گسيختگي را دشمن آزادي خواند و تصريح كرد: اگر خبرنگاران خواهان فضاي آزاد و منطقي هستند اجازه دهند دولت و مجلس و در مجموع قانون حدود كار آنها را مشخص كند.

رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه "مجلس و دولت بر آزادي فعاليت رسانه ‌ها تاكيد دارند" متذكر شد: دشمن خبرنگاران كساني هستند كه با استفاده از آزادي هرج و مرج ايجاد و اصول مورد پذيرش آنها را نيز خدشه دار مي‌ كنند.

خبرنگاري از حداد عادل سئوال كرد آيا اصولگرايان در آينده به سرنوشت اصلاح طلبان مبتلا خواهند شد كه وي پاسخ داد: ما نه تنها اميدواريم اصولگرايان دچار اختلاف نشوند، بلكه اميد داريم نيروهاي دوم خردادي نيز با وحدت با ديگران در اداره كشور حضور داشته باشند.

وي از اصلاح طلبان با عنوان "دوستان ما" ياد كرد.

رئيس مجلس خاطر نشان كرد كه اصولگرايان براي عدم اختلاف فقط كافي است كه اصولگرا باشند و به جاي اهميت به فرعيات كه منشاء بيشتر اختلافات است، به اصول توجه كنند.

حدادعادل افزود: تجربه ثابت كرده كه با وجود اختلافات، هنگامي كه پاي اصول به ميان آمده، نيروهاي اصولگرا تعهد خود را به اصول نشان داده‌ اند كه نمونه ‌آن درانتخابات رياست جمهوري بود كه اصولگرايان با وجود ‌اختلاف ديدگاه‌ ها، با هم در اين زمينه كار كردند.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در خصوص امكان ادامه كار شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي اظهار داشت: اسامي تا آن اندازه مهم نيستند كه روحيه همكاري مهم است و بيش از آنكه چه عنواني بر اين تشكل گذاشته شود، مهم اين است كه "هماهنگي" و "وحدت" داشته باشند.

حدادعادل تاكيد كرد: زماني اقتضا مي‌ كرد كه شوراي هماهنگي محور كار باشد، اما اگر به اين نتيجه رسيديم كه لازم است ساز وكار تازه‌ اي طراحي شود، اين كار انجام خواهد شد.

وي با اشاره به تاسيس جمعيت آبادگران جوان و با بيان اينكه "با هر تحولي تشكل ‌هاي تازه ‌اي زاده مي‌ شوند"، گفت: از شكل ‌گيري گروه‌ هاي جوان و جديد كه مباني انقلاب را پذيرفته باشند، استقبال مي ‌كنيم ؛ چرا كه مهم نيست كه ما در قدرت باشيم يا نه، مهم اين است كسي كه در راس قدرت است، شايستگي و توان اداره كشور را داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص عدم اختصاص يارانه براي احزاب در بودجه سال 85 گفت: احزاب بايد برپايه مشاركت اعضا و هواداران خود شكل گيرند و علت اينكه مجلس تمايلي به اختصاص بودجه به احزاب ندارد، اين است كه نمي ‌خواهد احزاب شكل دولتي به خود بگيرند.

وي تاكيد كرد: مجلس اعتقادي به تقويت احزاب از بيرون ندارد.

"نتايج مذاكرات هسته اي ايران و روسيه" از ديگر سئوالات خبرنگاران از رئيس مجلس شوراي اسلامي بود كه حدادعادل در اين بار متذكر شد: هنوز نتيجه نهايي مذاكرات اعلام نشده و تا زماني كه آقاي لاريجاني دبير شورايعالي امنيت ملي پس از بازگشت از سفر ما را در جريان كار قرار ندهد، نمي ‌توانيم اظهار نظر دقيقي داشته باشيم.

وي با تاكيد بر اينكه مذاكرات با اروپا نيز ادامه دارد، گفت: ما مذاكره و فعاليت ‌هاي ديپلماتيك را از راه‌ هاي مهم حل مساله مي دانيم.

رئيس مجلس در عين حال خاطرنشان كرد: حضور ملت بهترين و بالاترين ضامن موفقيت كشورمان در استفاده صلح آميز از انرژي هسته ‌اي و پشتيبان مسوولان در مذاكرات است.

خبرنگاري نظر حداد عادل را در خصوص سفر جرج بوش رييس جمهور آمريكا به هند و تاثير آن در روابط ايران با هند جويا شد كه وي پاسخ داد: سفر بوش به هند نمايش قدرت اين كشور بعد از ناكامي در منطقه بود، اما تظاهرات مردم هند نيز نمايش قدرت ملت ‌ها است.

رئيس مجلس "محرمانه ماندن اخبار مربوط به سفر بوش" را "دليل وحشت آمريكايي ها از نيروهاي مردمي منطقه" دانست و گفت: سفر مسئولان آمريكايي به منطقه، بيش از آنكه به سود آنها باشد، به سود ملت ها شده است.

حدادعادل در خاتمه تاكيد كرد كه اين سفر در روابط ايران و هند تاثيري ندارد.