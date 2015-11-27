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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱:۳۵

وقوع انفجار تروریستی در مراسم عزاداری حسینی در نیجریه

وقوع انفجار تروریستی در مراسم عزاداری حسینی در نیجریه

انفجاری انتحاری در مراسم عزاداری حسینی در ایالت کانو نیجریه دست کم ۲۱ شهید برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در جریان وقوع یک انفجار تروریستی دریک مراسم عزاداری حسینی در ایالت کانو نیجریه ۲۱ نفر شهید و ده ها نفر دیگر زخمی شدند.

 طبق گمانه زنی ها، گروه تروریستی بوکوحرام، عامل اصلی این انفجار انتحاری بوده است.

لازم به ذکر است در روز تاسوعای حسینی سال گذشته نیز بر اثر انفجار انتحاری در شهر پستیکوم تعداد بیست نفر از شیعیان عزادار شهید و پنجاه نفر مجروح شدند.

گروه تروریستی بوکوحرام، در نیجریه از عوامل اصلی ناآرامی در این کشور است و حملات انتحاری این گروه تروریستی تاکنون جان ده ها هزار نفر از شهروندان و نیروهای امنیتی این کشور را گرفته است.

کد مطلب 2980014

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